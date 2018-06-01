Emlak Konut’un 2 dev projesi başlıyor

Emlak Konut GYO, ihalesini geçtiğimiz aylarda gerçekleştirdiği 2 arsanın yüklenici firmalarıyla imzaları attı. Böylece DAP Holding iştiraki Eltes İnşaat-İstlife Yapı İş Ortaklığı'nın ihalesini 1 milyar 111 milyon 100 bin lira bedelle kazandığı Çekmeköy projesi ile 2 milyar 250 milyon lira ihale bedeliyle Öz Er-Ka İnşaat'ın aldığı Florya projesinin yapım süreci başlamış oldu. Emlak Konut GYO Genel Müdürü Murat Kurum, Emlak Konut'un 2018'in ilk 5 ayında 5.1 milyar lira değerinde proje ve arsa ihalesi gerçekleştirdiğini belirterek, "Florya ve Çekmeköy'deki arazilerimiz de bu önemli ihalelerin başında geliyor" dedi. Çekmeköy'ün İstanbul'un önemli iş ve yaşam merkezlerinden biri olduğunu ifade eden Kurum, Galatasaray Spor Kulübü'nün Florya arsasının ise geçmişi ve gelecek potansiyeliyle çok kıymetli bir arsa olduğunu söyledi.
AZ KATLI SİTELER
DAP Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, 2018 yılını arazi geliştirme yılı olarak belirlediklerini ve yaklaşık 2.9 lira değerindeki Nişantaşı ve Çekmeköy ihalelerini bir hafta arayla kazandıklarını kaydetti. Gelecek 5 yılda 13 milyar liralık yatırım planladıklarını açıklayan Yılmaz, 155 bin 56 metrekarelik Çekmeköy arsasında 87 bin 509 metrekare inşaat alanına sahip, az katlı karma bir proje yapacaklarını belirtti. Öz Er-Ka İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Eşref Keleş ise denize 700 metre, yapımı planlanan Millet Bahçesi'ne 500 metre mesafede bulunan Florya arsasına, az katlı doğayla uyumlu bir site inşa edeceklerini ifade etti.
AZ KATLI SİTELER
DAP Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, 2018 yılını arazi geliştirme yılı olarak belirlediklerini ve yaklaşık 2.9 lira değerindeki Nişantaşı ve Çekmeköy ihalelerini bir hafta arayla kazandıklarını kaydetti. Gelecek 5 yılda 13 milyar liralık yatırım planladıklarını açıklayan Yılmaz, 155 bin 56 metrekarelik Çekmeköy arsasında 87 bin 509 metrekare inşaat alanına sahip, az katlı karma bir proje yapacaklarını belirtti. Öz Er-Ka İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Eşref Keleş ise denize 700 metre, yapımı planlanan Millet Bahçesi'ne 500 metre mesafede bulunan Florya arsasına, az katlı doğayla uyumlu bir site inşa edeceklerini ifade etti.
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