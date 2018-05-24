KOBİ’lere 2 fırsat

KOBİ'lere destek tüm hızıyla sürüyor. KOBİ'lerin finansmana ulaşımı kolaylaştırılırken, alacaklarını korumak için de devlet destekli yeni model için düğmeye basıldı. Kredi Garanti Fonu (KGF), 35 milyar liralık üçüncü kefalet paketini devreye aldı. Bu kredilerin geri dönüşlerinden oluşturulan yeni pakette sektörel ayrım bulunmamakla birlikte kefalet oranları da yükseldi. Önceki protokolde KOBİ'lere sağlanan kefalet oranı yüzde 80 iken, bu protokolle birlikte bu oran yüzde 85'e çıkarıldı. KOBİ dışı işletmelere verilen kefalet desteğinin oranı da yüzde 75'ten 80'e yükseltildi. İhracatçılara verilen yüzde 100 kefalet oranı desteği devam ederken, 35 milyar liralık hacmin 5 milyar liralık bölümü de ihracat ve döviz kazandırıcı faaliyeti olan işletmelerin kullanımına ayrıldı. Kalan 30 milyar liralık limit ise işletme finansmanında kullanılmak üzere tanımlandı. İşletmeler bu kredileri 1 yılı geri ödemesiz toplam 5 yıl vadeli olarak daha uygun faiz oranları ile kullanabilecek. Geçen yıl 200 milyar liralık kefalet limitinin kullandırılmasından sonra ilave paket bu sene Ocak'ta 55 milyar lira olarak belirlenip kullandırılmıştı. KOBİ'leri alacaklarını tahsil edememe riskine karşı koruyacak alacak sigortasını yaygınlaştırmak amacıyla devlet destekli yeni model hayata geçirilecek. Düzenlemeye ilişkin taslak, Başbakanlık'a sunuldu. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in verdiği bilgiye göre; KOBİ'lerin alacak risklerini üstlenecek olağandışı riskler merkezinin (ORYM) sigorta ve reasürans piyasalarından sağladığı korumanın görev alanı kapsamında sunması gereken teminat tutarından az olması halinde, eksik kalan kısım için devlet tarafından sigortacılık ilkeleri çerçevesinde reasürans koruması sağlanması öngörülüyor. Sağlanacak koruma tutarı, prim üretimine bağlı olarak yıllar itibarıyla değişecek. Yani ORYM'ye devlet tarafından reasürans koruması sağlanacak.
- 24 Mayıs 2018, Perşembe
- Gazete
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