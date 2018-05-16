Ramazan'da iftar ve sahur sofralarının vazgeçilmezlerinden hurmanın fiyatı bu yıl yüzde 10 yükseldi. Hurma ticareti yapan Kenan Kula, geçen yılki Ramazan ayına kıyasla hurma fiyatlarının ortalama yüzde 10 arttığını belirtti. Kula, "Kilogram başına Irak hurması 10, Tunus ve Medine hurması çeşitleri 30, Baklava hurması 45, Safavi hurması 48, Mebrum hurması 50, Sugi hurması 55, Mecdul hurması çeşitleri büyüklüklerine göre 50-55-60, Sukkeri hurması 30-40 ve Acve hurması 120 liradan satılıyor" şeklinde konuştu.
Hurma 10-120 TL
Etiketler: hurma
- 16 Mayıs 2018, Çarşamba
- Gazete
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