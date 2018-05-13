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parası 15 bin lira

Çeyiz parası 15 bin lira
Bankada açtığı ' hesabı'nda 3-5 yıl birikim yapıp 27 yaşından önce ilk evliliklerini yapanlara devlet katkısı getiren uygulama, daha cazip hale getirildi. Aile Bakanlığı'nın yasal düzenlemenin ardından 18 Nisan 2016'da başlattığı uygulama, çeyiz hesabındaki birikim tutarının maksimum yüzde 20'si kadar, 5 bin lirayı geçmeyecek şekilde devlet katkısı verilmesini içeriyordu. Azami yüzde 20 olan devlet katkısı oranı yüzde 25'e çıkarıldı. Maksimum devlet katkısı tutarı da 5 bin liradan 7 bin 500 liraya yükseltildi. Çiftler birlikte başvurduğunda tutar 15 bin lirayı bulacak.
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