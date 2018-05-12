Yeni torba geliyor

Hükümet, ödeme kolaylıkları ve rahatlama sağlayacak yeni bir torba yasa hazırlığı daha başlattı. Yasada 1.2 milyar liralık kaçak köprü, yol geçişi cezasına yapılandırma gibi pek çok düzenleme olacak:
Köprüler, otoyollar başta olmak üzere paralı yerlerden kaçak geçiş yapanlara kesilen cezalar ve faizleri yeniden yapılandırılacak.
Kayıt dışı tütün üretimine getirilen hapis cezası uygulaması 2019'a ertelenecek.
Döviz bürolarındaki usulsüz işlemlerle ilgili bir düzenleme yapılacak.
İşverenlere bildirgelerde hesap hatası yüzünden kesilen cezalara ilişkin de düzenleme yapılacak. Hata 15 günlük ek süre içinde düzeltilirse cezalar silinecek. Örneğin, bildirimlerde kuruşlardan kaynaklanan hatalar için bile ceza kesilebiliyor.
Köprüler, otoyollar başta olmak üzere paralı yerlerden kaçak geçiş yapanlara kesilen cezalar ve faizleri yeniden yapılandırılacak.
Kayıt dışı tütün üretimine getirilen hapis cezası uygulaması 2019'a ertelenecek.
Döviz bürolarındaki usulsüz işlemlerle ilgili bir düzenleme yapılacak.
İşverenlere bildirgelerde hesap hatası yüzünden kesilen cezalara ilişkin de düzenleme yapılacak. Hata 15 günlük ek süre içinde düzeltilirse cezalar silinecek. Örneğin, bildirimlerde kuruşlardan kaynaklanan hatalar için bile ceza kesilebiliyor.
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