Türkiye'nin en çok kazanan yazarları belli oldu. Forbes Türkiye'nin bu yıl 11'incisini yayımladığı 'En çok Kazanan Yazarlar' listesine göre; 2017'de en çok ciro yapan 20 kitabın yarattığı ekonomi 62 milyon 182 bin 212 liraya ulaştı. Türkiye'nin en çok kazanan 20 yazarının 2017'de elde ettiği toplam telif geliri de 15 milyon lirayı buldu. Listenin zirvesine 11 milyon liralık ciro ve 2.2 milyon liralık telif geliriyle Zülfü Livaneli oturdu. Listede ikinciliği baskı adedi 372 bini bulan kitaplarının gelirinden geçen yıl 2 milyon lira telif sağlayan Arzu Kohen aldı. İskender Pala 1.5 milyon liralık telif geliriyle en çok kazanan yazarlar listesinde üçüncü sırada yer alırken; Pala'yı, 1.5 milyon lira telif geliriyle Ayşe Kulin takip etti.
Servet yazar!
Ülkemizde geçen yıl en çok satan 20 kitap 62.2 milyonluk ciroya ulaştı. En çok kazanan 20 yazarın elde ettiği telif geliri 15 milyon lriayı buldu
Etiketler: Türkiye , Azra Kohen
- 08 Mayıs 2018, Salı
- Gazete
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