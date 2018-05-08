Ev alana dev fırsat

Konut sektöründe son dönemde özellikle kredi faizlerindeki yükseliş nedeniyle yaşanan daralmanın önüne geçmek için eylem planı hazırlandı. Başbakan Binali Yıldırım'ın Türkiye Bankalar Birliği'nin 61. Genel Kurulu'nda müjdesini verdiği eylem planında öncülüğü Ziraat Bankası üstlenecek. Edinilen bilgiye göre; bu hafta başlaması planlanan yeni kampanyada konut kredisi faizlerinin yüzde 0.99'a indirilmesi, vadenin ise 120 ay olması bekleniyor. Mevcut durumda konut kredisi faizleri yüzde 1.23 civarında bulunuyor. Kampanyaya Ziraat Bankası'nın yanı sıra Halk Bankası ve VakıfBank'ın da katılacağı öğrenildi. Özel sektör bankalarının da elini taşın altına koyacağı belirtiliyor.
3'LÜ FIRSAT
Hükümet hafta sonunda yaptığı düzenleme ile konutta 31 Ekim'e kadar KDV oranını yüzde 18'den 8'e çekerken, tapu harcını da yüzde 4'ten 3'e indirmişti. Yeni faiz indiriminin de seçime kadar geçerli olması bekleniyor. Söz konusu faiz, KDV ve tapu harcı indirimi ile birlikte 600 bin liralık bir konut için, 120 ay vadede tüketicinin ödeyeceği bedel toplamda yaklaşık 200 bin lira azalacak. Yüzde 1.23 aylık faiz oranı için ayda 9 bin 592 lira olmak üzere toplamda 1 milyon 151 bin lira ödenirken, faizin yüzde 0.99'a çekilmesi ile birlikte aylık ödeme 8 bin 566 liraya, toplam ödeme ise 1 milyon 28 bin liraya gerileyecek. Bankalara yapılacak toplam geri ödeme 123 bin lira azalırken, KDV 108 bin liradan 48 bin liraya, tapu harcı ise 24 bin liradan 18 bin liraya düşecek. Böylece evin toplam maliyeti 1 milyon 283 bin liradan 1 milyon 94 bin liraya inecek.
SÖZÜ ALDIK
Başbakan Yıldırım, konuşmasında, konuta bir destek daha geleceğini bildirdi. Yıldırım, çok kısa sürede konutta stokların azalmasına ve piyasanın hareketlenmesine yarayacak bir kampanya açıklanacağını müjdeledi. TBB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın'ın, genel kuruldaki konuşmasında dile getirdiği "Bankalar yüksek faiz ortamında kazanamıyor" açıklamasını hatırlatan Yıldırım, şöyle devam etti: "Yüksek faiz sizin için de iyi değilse, kâr etmiyorsanız gelin indirelim. Hem kâr edin hem siz kazanın hem de memleket kazansın. Tamam mı? Daha çok kazanmak için faizlerin inmesi gerekir, sözü aldık. Bizim de işimiz var, biz de enflasyonu aşağı çekeceğiz. Bütçe açığında da sapma yok. Kamu maliyesinde disiplin devam ediyor."
Seda TABAK
3'LÜ FIRSAT
Hükümet hafta sonunda yaptığı düzenleme ile konutta 31 Ekim'e kadar KDV oranını yüzde 18'den 8'e çekerken, tapu harcını da yüzde 4'ten 3'e indirmişti. Yeni faiz indiriminin de seçime kadar geçerli olması bekleniyor. Söz konusu faiz, KDV ve tapu harcı indirimi ile birlikte 600 bin liralık bir konut için, 120 ay vadede tüketicinin ödeyeceği bedel toplamda yaklaşık 200 bin lira azalacak. Yüzde 1.23 aylık faiz oranı için ayda 9 bin 592 lira olmak üzere toplamda 1 milyon 151 bin lira ödenirken, faizin yüzde 0.99'a çekilmesi ile birlikte aylık ödeme 8 bin 566 liraya, toplam ödeme ise 1 milyon 28 bin liraya gerileyecek. Bankalara yapılacak toplam geri ödeme 123 bin lira azalırken, KDV 108 bin liradan 48 bin liraya, tapu harcı ise 24 bin liradan 18 bin liraya düşecek. Böylece evin toplam maliyeti 1 milyon 283 bin liradan 1 milyon 94 bin liraya inecek.
SÖZÜ ALDIK
Başbakan Yıldırım, konuşmasında, konuta bir destek daha geleceğini bildirdi. Yıldırım, çok kısa sürede konutta stokların azalmasına ve piyasanın hareketlenmesine yarayacak bir kampanya açıklanacağını müjdeledi. TBB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın'ın, genel kuruldaki konuşmasında dile getirdiği "Bankalar yüksek faiz ortamında kazanamıyor" açıklamasını hatırlatan Yıldırım, şöyle devam etti: "Yüksek faiz sizin için de iyi değilse, kâr etmiyorsanız gelin indirelim. Hem kâr edin hem siz kazanın hem de memleket kazansın. Tamam mı? Daha çok kazanmak için faizlerin inmesi gerekir, sözü aldık. Bizim de işimiz var, biz de enflasyonu aşağı çekeceğiz. Bütçe açığında da sapma yok. Kamu maliyesinde disiplin devam ediyor."
Seda TABAK
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