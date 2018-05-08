İtalyan Ferrari'nin dünya prömiyerini geçtiğimiz yıl Frankfurt Otomobil Fuarı'nda gerçekleştirdiği cabrio modeli Portofino, Türkiye'ye geldi. Ülkemizde 541 bin 525 eurodan (yaklaşık 2 milyon 750 bin lira) başlayan fiyatlarla satışa sunulan Ferrari Portofino için bu yıl Türkiye'ye 5 adetlik kota ayrılırken, bunların tamamı araçlar gelmeden satıldı. Araçların ilki bu ay teslim edildi. Kasım ayına kadar teslimler devam edecek. Yerini aldığı California T modeline oranla tamamen yenilenen şasisinin etkisiyle hafiflemiş olan Portofino, 600 HP gücündeki motoruyla 0'dan 100 km/s hıza 3.5 saniyede ulaşabiliyor. İsmini İtalya'nın Portofino şehrinden alan model, katlanabilir tavanı, geniş bagaj hacmi ve konforlu yaşam alanı ile dikkat çekiyor. Portofino'da 10.2 inç'lik dokunmatik ekranlı bilgi ve eğlence sistemi, 18 farklı ayar imkanı sunan koltuklar, arka koltuk diz mesafesini artırmaya yardımcı olan koltuk sırtlıkları ve isteğe bağlı olarak sunulan yolcu bilgi ekranı gibi özellikler yer alıyor.
5 Türk PortofIno’ya 13.7 milyon yatırdı
Ferrari’nin fiyatı 2 milyon 750 bin liradan başlayan Portofino modeli için Türkiye’ye 5 kota ayrıldı. Araçlar gelmeden tamamı satıldı
- 08 Mayıs 2018, Salı
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