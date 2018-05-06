ABD'nin piyasa değeri en yüksek şirketi olan Apple'ın hisseleri rekor kırdı. New York borsasında işlem gören Apple'ın hisse başına değeri 184,25 dolara kadar yükselerek, şirket tarihindeki en yüksek seviyeye ulaştı. Apple'ın piyasa değeri 37 milyar dolar arttı. Apple'ın hisselerindeki artış, ABD'li milyarder ve yatırımcı Warren Buffett'ın açıklamalarının ardından geldi. Buffett, Üst Yöneticisi olduğu Berkshire Hathaway firmasının bu yılın ocak-mart döneminde 75 milyon adet Apple hissesi aldığını duyurmuştu.
Buffet konuştu hisse rekor kırdı
Etiketler: New York , Warren Buffett , apple , ABD
- 06 Mayıs 2018, Pazar
- Gazete
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