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Buffet konuştu hisse rekor kırdı

Buffet konuştu hisse rekor kırdı
ABD'nin piyasa değeri en yüksek şirketi olan 'ın hisseleri rekor kırdı. borsasında işlem gören Apple'ın hisse başına değeri 184,25 dolara kadar yükselerek, şirket tarihindeki en yüksek seviyeye ulaştı. Apple'ın piyasa değeri 37 milyar dolar arttı. Apple'ın hisselerindeki artış, 'li milyarder ve yatırımcı Warren Buffett'ın açıklamalarının ardından geldi. Buffett, Üst Yöneticisi olduğu Berkshire Hathaway firmasının bu yılın ocak-mart döneminde 75 milyon adet Apple hissesi aldığını duyurmuştu.
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