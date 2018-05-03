;
Yol Durumu
  1. Boğaz’dan bir dev geçti
  2. Korucuya kadro ve zam

183.5 milyarlık barış

183.5 milyarlık barış
Vergi, başta olmak üzere kamunun yaklaşık 183.5 milyar liralık alacağı için ya gidilecek. Yapılandırmadan ilk yılda devletin kasasına 16 milyar liranın girmesi bekleniyor. Yapılandırma hakkında bilgi veren Maliye Bakanı , şunları kaydetti: "183.5 milyar liralık alacağı yapılandırıyoruz. Biz buradan ilk yıl 15-16 milyar lira gelir elde etmiş olacağız."
Etiketler: , , , ,
  • 03 Mayıs 2018, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ