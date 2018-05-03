Vergi, prim başta olmak üzere kamunun yaklaşık 183.5 milyar liralık alacağı için yapılandırmaya gidilecek. Yapılandırmadan ilk yılda devletin kasasına 16 milyar liranın girmesi bekleniyor. Yapılandırma hakkında bilgi veren Maliye Bakanı Naci Ağbal, şunları kaydetti: "183.5 milyar liralık alacağı yapılandırıyoruz. Biz buradan ilk yıl 15-16 milyar lira gelir elde etmiş olacağız."
183.5 milyarlık barış
Etiketler: Naci Ağbal , vergi , Prim , yapılandırma , prim borcu
- 03 Mayıs 2018, Perşembe
- Gazete
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