AİLE Bakanlığı'nca yapılan düzenlemeyle evlat edinmedeki '40 yaş' sınırı kaldırıldı. Sınırlama, özellikle 40'lı yaşlardaki bir ailenin, bebek evlat edinmek istemesi durumunda ciddi bir sorun olarak ortaya çıkıyordu. Ailelerden gelen talepleri dikkate alan Bakanlık, söz konusu uygulamaya son vererek, 40 yaş üzerindeki kişilerin de evlat edinebilmesinin önünü açtı. Halihazırda evlat edinme sırasında bekleyen bin 900 civarında aile bulunuyor. Ailelere, koruyucu aile olma seçeneği de sunuluyor.
Evlat edinme kolaylaştı
Etiketler: evlat edinme
- 01 Mayıs 2018, Salı
- Gazete
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