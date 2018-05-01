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kolaylaştı

Evlat edinme kolaylaştı
AİLE Bakanlığı'nca yapılan düzenlemeyle deki '40 yaş' sınırı kaldırıldı. Sınırlama, özellikle 40'lı yaşlardaki bir ailenin, bebek evlat edinmek istemesi durumunda ciddi bir sorun olarak ortaya çıkıyordu. Ailelerden gelen talepleri dikkate alan Bakanlık, söz konusu uygulamaya son vererek, 40 yaş üzerindeki kişilerin de evlat edinebilmesinin önünü açtı. Halihazırda evlat edinme sırasında bekleyen bin 900 civarında aile bulunuyor. Ailelere, koruyucu aile olma seçeneği de sunuluyor.
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