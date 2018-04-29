Akaryakıtta vergi müjdesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomi başdanışmanı Cemil Ertem'in akaryakıttan alınan ÖTV'de indirim yapılabileceğine ilişkin açıklamasına akaryakıtçılardan da destek geldi. İstasyon işletmecilerini çatısı altında toplayan EPGİS'in Başkanı Fesih Aktaş, ÖTV indiriminin seçim öncesinde piyasaya canlılık getireceğini belirterek, "Halka bir moral aşılanacaktır" dedi. Aktaş, piyasayı akaryakıtla finanse ettiklerini belirterek, "Her şey kredi, para demek değildir. Biz de piyasayı fonluyoruz. Bu fonlamanın maliyeti de düşecektir böylece" dedi. ÖTV'de yüzde 15 indirim olmasını talep ettiklerini belirten Aktaş, bu durumda benzinde 42 kuruş, motorinde 32 kuruş indirim olabileceğini kaydetti. .
DEVLETE GELİR
ÖTV indirimiyle devletin yaklaşık 9 milyar lira kaybı olacağını kaydeden Fesih Aktaş, "Tüketim artışından bu kayıp kendini tolere edecektir. Devletin beyaz eşyada ve mobilyacılarda yaptığı ÖTV indiriminde kaybı olmadı. Çok ciddi anlamda piyasa rahatladı, devletin artı geliri oldu. Bu da aynı şey. İstihdam artar. Bu ara bir ürün olduğu için herkes etkilenecek, ayrıca halka moral verecektir" dedi. KDV'nin de indirilmesi ve bunun ÖTV'ye yansıtılması gerektiğinin altını çizen Fesih Aktaş, "Bu durum kaçağı önleyecek" şeklinde konuştu.
Barış ŞİMŞEK
DEVLETE GELİR
ÖTV indirimiyle devletin yaklaşık 9 milyar lira kaybı olacağını kaydeden Fesih Aktaş, "Tüketim artışından bu kayıp kendini tolere edecektir. Devletin beyaz eşyada ve mobilyacılarda yaptığı ÖTV indiriminde kaybı olmadı. Çok ciddi anlamda piyasa rahatladı, devletin artı geliri oldu. Bu da aynı şey. İstihdam artar. Bu ara bir ürün olduğu için herkes etkilenecek, ayrıca halka moral verecektir" dedi. KDV'nin de indirilmesi ve bunun ÖTV'ye yansıtılması gerektiğinin altını çizen Fesih Aktaş, "Bu durum kaçağı önleyecek" şeklinde konuştu.
Barış ŞİMŞEK
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