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99 milyon lira rekor

99 milyon lira rekor maaş
Küresel internet televizyon ağı 'in 'su geçtiğimiz yıl aldığı ödeme ile tabiri caizse bir servetin sahibi oldu. Netflix'in CEO'su Reed Hastings 2017'de 24.4 milyon dolar kazandı. Hastings'in 2017'deki kazancı bir önceki yıla oranla yüzde 5 arttı. Yıllık ı 850 bin dolar olan CEO gelirinin çoğunu endirekt ödemelere borçlu. Zira Hastings geçtiğimiz yıl görevi gereği sahip olmaya hak kazandığı hisseler sayesinde 23.5 milyon dolar kazandı. Bu yıl maaşı 700 bin dolara düşürülecek olan 57 yaşındaki CEO, 'hisse senedi opsiyonu' ile bu yıl 28.7 milyon dolar kazanacak.
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  • 26 Nisan 2018, Perşembe
  • Gazete
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