Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla gerileyen konut kredi faizleri dört ayın ardından tekrar yüzde 1'in üzerine çıktı. Mart sonu itibarıyla konut kredisi faizi aylık yüzde 1.23 ile son 8.5 yılın zirvesini gördü. Yıllık konut kredisi faiz oranı ise yüzde 14.79 oldu. Konut sektöründe talebi baskılayan unsurlardan biri olan yüksek konut kredisi faizlerine, karşı adımlar geliyor. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, konut kredilerinin düşmesini beklediklerini söyledi. Bulut, konut kredisi faizlerinin yakında yüzde 1'in altına gelebileceğini belirtti. Son bir yılda gelişmiş ülke merkez bankaları sıkı para politikası uygularken, yurt içinde TC Merkez Bankası da enflasyonla mücadele çerçevesinde sıkı para politikası duruşunu sürdürdü. Hem merkez bankalarının sıkı duruşu hem de mevduat faizlerindeki artış ile konut kredi faizleri başta olmak üzere diğer kredi faizleri de yükseliş eğilimi içine girdi.
Konut faizine neşter
Bankaların konut kredisi faizlerini yükseltmesi sektörün ve vatandaşın tepkisini çekti Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Bulut, faizlerin yüzde 1’in altına ineceğini söyledi
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- 25 Nisan 2018, Çarşamba
- Gazete
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