Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikasında ikinci ihraç döneminin tamamlandığını belirterek, "Bu dönemde 10 bin 500 vatandaşımız, yaklaşık 2 ton altını yastık altından çıkardı. Geçen yıl gerçekleştirilmiş ilk ihraçla birlikte yaklaşık 4.4 ton altın ekonomiye kazandırılmıştır. Bu tutarın güncel altın fiyatlarıyla karşılığı yaklaşık 770 milyon liradır" dedi. Altın tahvili ve kira sertifikasına kadın yatırımcı ilgisinin daha yüksek olmaya devam ettiğini vurgulayan Şimşek, "Kadın vatandaşlarımızdan gelen talep yüzde 55.2, erkeklerden gelen talep yüzde 44.8 düzeyindedir. Yatırımcıların yüzde 48.9'unu 25-44 yaşındaki vatandaşlar oluşturmuştur" ifadesini kullandı. Mehmet Şimşek, Türkiye'nin ekonomik refahına katkı sağlamak, ülke rezervlerini artırmak amacıyla gelecek dönemlerde de bu ihraçlara devam edeceklerini söyledi.
Yastık altından 4.4 ton çıktı
Etiketler: Mehmet Şimşek , Türkiye , altın rezervi , yastık altı , birikim , tasarruf
- 23 Nisan 2018, Pazartesi
- Gazete
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