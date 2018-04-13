VakıfBank’a yeni merkez

Türkiye'nin önemli bankalarından Vakıfbank, 64'üncü kuruluş yıldönümünde İstanbul Ümraniye'deki yeni Genel Müdürlük Yerleşkesi'ni açtı. Törene, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, İstanbul Valisi Vasip Şahin ile bankanın üst düzey yöneticileri ve birçok önemli isim katıldı. Başbakan Yardımcısı Şimşek, "İstanbul'daki yeni merkeziniz inanıyorum ki hem hizmet kalitenizin hem verimliliğin artmasına imkan sağlayacak ve ülkemiz ekonomisine çok daha güçlü katkıda bulunacaksınız" dedi.
1600 KİŞİ ÇALIŞIYOR
VakıfBank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan ise "VakıfBank olarak en büyük sorumluluğumuz, geçmişten aldığımız gücü geleceğe taşımaktır. Müşterilerimize daha hızlı ve daha kaliteli hizmet sunmak, ülkemizin ve Vakıf- Bank'ın gücüne güç katmak için yenileniyoruz" diye konuştu. VakıfBank, verimlilik çalışmaları kapsamında yönetim birimlerini tek bir çatı altında toplama kararı sonrası Ümraniye'deki yeni tesise Ocak ayında taşındı. Bugün itibarıyla 1600 kişinin çalıştığı yerleşke, 50 bin metrekare net kullanım alanına sahip 2 bloktan oluşuyor.
1600 KİŞİ ÇALIŞIYOR
VakıfBank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan ise "VakıfBank olarak en büyük sorumluluğumuz, geçmişten aldığımız gücü geleceğe taşımaktır. Müşterilerimize daha hızlı ve daha kaliteli hizmet sunmak, ülkemizin ve Vakıf- Bank'ın gücüne güç katmak için yenileniyoruz" diye konuştu. VakıfBank, verimlilik çalışmaları kapsamında yönetim birimlerini tek bir çatı altında toplama kararı sonrası Ümraniye'deki yeni tesise Ocak ayında taşındı. Bugün itibarıyla 1600 kişinin çalıştığı yerleşke, 50 bin metrekare net kullanım alanına sahip 2 bloktan oluşuyor.
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