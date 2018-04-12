Halkbank, Polis Teşkilatının 173. kuruluş yıldönümünde emniyet görevlilerine özel 'Kredi 155' ihtiyaç kredisi kampanyası başlattığını bildirdi. Kredi kapsamında, 48 ay vade imkanı sağlanıyor. 'Kredi 155' ile tüm emniyet görevlileri, 50 bin liraya kadar ister masrafsız, ister düşük faizli kredi seçeneklerinden yararlanabiliyor. Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çödek, 'Kredi 155' desteğini, Polis Teşkilatı'nın 173. kuruluş yıldönümüne özel olarak geliştirdiklerini belirtti.
Polise düşük faizli kredi
Etiketler: polis teşkilatı , Halkbank
- 12 Nisan 2018, Perşembe
- Gazete
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