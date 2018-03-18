;
Yol Durumu
  1. Belediyeden ekmek fabrikası
  2. Arkadaşım vergi kaçırıyor

Evlilik buluşması

Evlilik buluşması
'de açıldığı 2014 yılından itibaren birçok ilke imza atan Hotel, 25 Mart 2018 Pazar günü düzenleyeceği "1. Evlilik Festivali" ile bir ilke daha imza atmaya hazırlanıyor. Radisson Kayseri'de yapılacak olan festivale, gelinlikten damatlığa, kuyumcudan mobilyacıya, mekân süslemeden makyaj atölyesine kadar 'nin ünlü markaları katılarak, 2018 yılının trendlerini ve ilham veren yenilikçi fikirlerini evlilik hazırlığında olan çiftler ile paylaşacak. Festivale özel, markaların indirimlerinin, hediye çekilişlerinin, defilenin, konserlerin olacağı organizasyon, tüm ziyaretçilere ücretsiz olacak. Festivale katılan çiftler, düğün ve evlilikle ilgili uzmanlardan bilgi de alabilecek.

Mehmet UZEL
Etiketler: , , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar