Evlilik buluşması

Kayseri'de açıldığı 2014 yılından itibaren birçok ilke imza atan Radisson Blu Hotel, 25 Mart 2018 Pazar günü düzenleyeceği "1. Evlilik Festivali" ile bir ilke daha imza atmaya hazırlanıyor. Radisson Blu Hotel Kayseri'de yapılacak olan festivale, gelinlikten damatlığa, kuyumcudan mobilyacıya, mekân süslemeden makyaj atölyesine kadar Türkiye'nin ünlü markaları katılarak, 2018 yılının trendlerini ve ilham veren yenilikçi fikirlerini evlilik hazırlığında olan çiftler ile paylaşacak. Festivale özel, markaların indirimlerinin, hediye çekilişlerinin, defilenin, konserlerin olacağı organizasyon, tüm ziyaretçilere ücretsiz olacak. Festivale katılan çiftler, düğün ve evlilikle ilgili uzmanlardan bilgi de alabilecek.
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