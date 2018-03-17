Sanayi üretimi yüzde 12 arttı

Sanayi üretimi Ocak'tabir önceki yılın aynı ayınagöre yüzde 12 artarken,bir önceki aya göre yüzde0.8 geriledi. Ocak'tamadencilik ve taşocakçılığısektörü endeksi bir öncekiyılın aynı ayına göre yüzde22.9, imalat sanayi sektörüendeksi yüzde 12.3 veelektrik, gaz, buhar veiklimlendirme üretimi vedağıtımı sektörü endeksiyüzde 3.7 arttı. Bilim, Sanayive Teknoloji Bakanı FarukÖzlü, "Ülkemizde kapasitekullanım oranları, artık yeniyatırımların hızlanacağıseviyelere tekrar ulaştı. 2018yatırımların da büyümedeçok önemli katkı sunacağı birdönem olacak" dedi.
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