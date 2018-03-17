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yüzde 12 arttı

Sanayi üretimi yüzde 12 arttı
Sanayi üretimi Ocak'ta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12 artarken, bir önceki aya göre yüzde 0.8 geriledi. Ocak'ta madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22.9, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 12.3 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 3.7 arttı. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, "Ülkemizde kapasite kullanım oranları, artık yeni yatırımların hızlanacağı seviyelere tekrar ulaştı. 2018 yatırımların da büyümede çok önemli katkı sunacağı bir dönem olacak" dedi.
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