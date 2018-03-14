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parası devletten

Doktoru tarafından tedavisine gerek görülenler dikkat! 254 kaplıca tesisindeki tedavilere ait yol, gündelik ve refakatçi giderlerini devlet karşılayacak

Kaplıca parası devletten
Kurumu (), tedavisine gerek görülen kişilerin masraflarını karşılıyor. Kaplıca tedavilerine ait yol, gündelik ve refakatçi giderleri SGK tarafından ödeniyor. Ancak bunun için tedavi olunan tesisin Sağlık Bakanlığı tarafından işletme izni almış olması gerekiyor. SGK, tedavi olunabilecek kaplıca tesislerinin listesini sürekli güncelliyor. Son listede 254 kaplıca tesisi yer alıyor. SGK'dan yapılan açıklamada, konuyla ilgili Sağlık Uygulama Tebliği'nde yer alan düzenlemeye dikkat çekilerek, "Sağlık Bakanlığı tarafından işletme izni verilmiş kaplıca tesislerine müracaat eden Genel Sağlık Sigortası kapsamında bulunan kişilerin kaplıca tedavilerine tüm giderler kurumumuzca ödenmektedir" denildi.
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  • 14 Mart 2018, Çarşamba
  • Gazete
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