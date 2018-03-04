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a ucuz kredi imkanı

Esnafa ucuz kredi imkanı
Esnaf ve Kefalet Kooperatifleri, a, işini büyütmek isteyen girişimcilere 7 farklı kredi seçeneği sunuyor. Üst limiti 500 bin liraya kadar çıkan kredide faizin yarısını devlet ödüyor. Geri ödemeler ise 6 ayda bir yapılıyor. Esnaf ve sanatkara sunulan krediler ise şunlar: 'İşletme Kredisi', 'Aylık Eşit Taksitli ', 'Tesis Kredisi', 'İstihdamı Destekleme Kredisi', 'Şoför Taşıt Edindirme Kredisi', 'Şoför Esnafına Taşıt Onarım Kredisi', 'Servis Aracı Kamyonet Yenileme Kredisi.' Kredilerin faizinin yarısını Hazine ödüyor. Faize ek kooperatif ve banka yüzde 2'şer komisyon kesiyor. Kooperatifler ayrıca yüzde 3 kesinti yapıyor. Ama kredinin son taksiti ödendiğinde yüzde 3'lük kesinti esnafa iade ediliyor. Bu kredilerden yararlanacak olanların Esnaf sicil kaydının ve vergi levhasının olması yeterli.
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