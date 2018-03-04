Esnafa ucuz kredi imkanı

Esnaf ve Kefalet Kooperatifleri, esnafa, işini büyütmek isteyen girişimcilere 7 farklı kredi seçeneği sunuyor. Üst limiti 500 binliraya kadar çıkan kredide faizin yarısını devlet ödüyor. Geri ödemeler ise 6 aydabir yapılıyor. Esnaf ve sanatkara sunulan krediler ise şunlar: 'İşletme Kredisi', 'Aylık Eşit Taksitli İşletme Kredisi', 'Tesis Kredisi', 'İstihdamı Destekleme Kredisi', 'Şoför TaşıtEdindirme Kredisi', 'Şoför Esnafına Taşıt Onarım Kredisi', 'Servis Aracı Kamyonet Yenileme Kredisi.' Kredilerin faizinin yarısını Hazine ödüyor. Faize ek kooperatif ve banka yüzde 2'şer komisyon kesiyor. Kooperatifler ayrıca yüzde 3 kesinti yapıyor. Ama kredinin son taksiti ödendiğinde yüzde 3'lük kesinti esnafa iade ediliyor. Bu kredilerden yararlanacak olanların Esnaf sicil kaydının ve vergi levhasının olması yeterli.
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