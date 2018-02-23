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Emekli maaşı 400 lira artıyor

emekli maaşının temeli çalışırken atılıyor. Uzmanlar, ’u kapsayan 4 yıllık dönemde tam çalışma görünüyorsa emekli maaşının 150-400 lira arasında daha yüksek olacağını belirterek, ‘Bu dönem tam değilse, borçlanma imkanını değerlendirin’ diyor

Emekli maaşı 400 lira artıyor
HER çalışanın hayali emekli olmak. Çalışanlar hem ne zaman emekli olacaklarını hem de ne kadar maaş bağlanacağını merak ediyor. Emeklilikte maaşın temeli çalışırken atılıyor. Bunun için bazı kurallara dikkat etmek gerekiyor. uzmanları, 1996-1997-1998 ve 1999 yıllarında tamamen çalışılmış olunması halinde emekli maaşının 150 ile 400 lira arasında daha yüksek olacağını belirtiyor. Bu 4 yılın tamamında çalışması olmayanlara imkanı varsa askerlik, doğum ya da borçlanması yapması öneriliyor.

KAZANÇ TAM GÖSTERİLSİN
Sosyal güvenlik uzmanı Erhan Nacar, " yıllarını hiç kesintisiz 360 gün üzerinden sigortalı gösteren vatandaşların emekli maaşları daha yüksek. Askerlik, doğum ya da yurt dışı borçlanması yapılarak bu 4 yılın tamamının full çalışma gösterilmesi halinde emekli aylığı en az 150, en fazla 400 lira daha yüksek olacaktır" dedi. 2008 yılından sonra çalışanların emekli maaşlarının düşük olacağı yönünde yorumlar olduğuna değinen Nacar, sözlerine şöyle devam etti: "Burada prime esas kazanç önemli. Primlerin yüksekten yatırılması halinde emekli aylığı daha yüksek olacaktır. Vatandaş isterse emekli aylığını kurumun belirlediği emekli maaşının bile üstünde alabilir. Bunun da yolu prim kazançlarının daha yüksek yatırılmasıdır. Vatandaşlar Sosyal Güvenlik Kurumu'na prim kazançlarının doğru yatırılıp yatırılmadığını kontrol etmeli."
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