Emekli maaşı 400 lira artıyor

Yüksek emekli maaşının temeli çalışırken atılıyor. Uzmanlar, 1996-1999’u kapsayan 4 yıllık dönemde tam çalışma görünüyorsa emekli maaşının 150-400 lira arasında daha yüksek olacağını belirterek, ‘Bu dönem tam değilse, borçlanma imkanını değerlendirin’ diyor
HER çalışanın hayali emekli olmak. Çalışanlar hem ne zaman emekli olacaklarını hem de ne kadar maaş bağlanacağını merak ediyor. Emeklilikte yüksek maaşın temeli çalışırken atılıyor. Bunun için bazı kurallara dikkat etmek gerekiyor. Sosyal güvenlik uzmanları, 1996-1997-1998 ve 1999yıllarında tamamen çalışılmışolunması halinde emekli maaşının150 ile 400 lira arasında dahayüksek olacağını belirtiyor. Bu 4 yılın tamamında çalışması olmayanlara imkanı varsa askerlik, doğum ya da yurt dışı borçlanması yapması öneriliyor.
KAZANÇ TAM GÖSTERİLSİN Sosyal güvenlik uzmanı ErhanNacar, "1996-1999 yıllarını hiçkesintisiz 360 gün üzerinden sigortalıgösteren vatandaşların emeklimaaşları daha yüksek. Askerlik,doğum ya da yurt dışı borçlanmasıyapılarak bu 4 yılın tamamının fullçalışma gösterilmesi halinde emekliaylığı en az 150, en fazla 400 liradaha yüksek olacaktır" dedi. 2008yılından sonra çalışanların emeklimaaşlarının düşük olacağı yönündeyorumlar olduğuna değinen Nacar,sözlerine şöyle devam etti: "Buradaprime esas kazanç önemli. Primlerinyüksekten yatırılması halindeemekli aylığı daha yüksekolacaktır. Vatandaş isterse emekliaylığını kurumun belirlediği emeklimaaşının bile üstünde alabilir. Bununda yolu prim kazançlarının dahayüksek yatırılmasıdır. VatandaşlarSosyal Güvenlik Kurumu'na primkazançlarının doğru yatırılıpyatırılmadığını kontrol etmeli."
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