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Yerli malı dönemi

Yerli malı dönemi
Hükümet, geçen yıl yaklaşık 46 milyar liralık ithalat gerçekleştiren kamu kurumlarına 'yerli-milli' ürün şartı getirdi. Kamu kurumları, yerli üretimi desteklemek için ihtiyaçları olan ürünleri ithalat yerine iç piyasadan tedarik edecek. Kurumlar tarafından gerçekleştirilecek doğrudan ithalat 'nca düzenlenecek izin belgesi ile yapılacak.
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  • 17 Şubat 2018, Cumartesi
  • Gazete
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