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Elektrikliye vergi 4’te 1 oranında

Elektrikliye vergi 4’te 1 oranında
Maliye, Motorlu Taşıtlar Vergisi Yasası'na 'motor gücü' kavramını koyarak vergileme ölçütleri arasına motor gücünü de alıyor. Maliye Bakanı Naci Ağbal, yasada böyle bir tanım ve elektrikli araçlarda da motor silindir hacmi olmadığı için bu vergiyi alma konusunda boşluk olduğunu belirterek, "Hem boşluğu düzenliyoruz hem de elektrikli araçlardan, muadili olan araçların vergisinin dörtte biri oranında vergi alınmasını öngörüyoruz" diye konuştu. Muadil olan aracın Motorlu Taşıtlar Vergisi 2 bin lira ise, elektrikli araç için 500 lira vergi alınacak. Ağbal, "Düzenleme elektrikli araç satışına, üretimine destek veren yeni bir düzenleme" dedi.


Hazal ATEŞ
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