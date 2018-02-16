Elektrikliye vergi 4’te 1 oranında

Maliye, Motorlu Taşıtlar VergisiYasası'na 'motor gücü' kavramını koyarakvergileme ölçütleri arasına motor gücünü dealıyor. Maliye Bakanı Naci Ağbal, yasadaböyle bir tanım ve elektrikli araçlarda damotor silindir hacmi olmadığı için bu vergiyialma konusunda boşluk olduğunu belirterek,"Hem boşluğu düzenliyoruz hem de elektrikliaraçlardan, muadili olan araçların vergisinindörtte biri oranında vergi alınmasınıöngörüyoruz" diye konuştu. Muadil olanaracın Motorlu Taşıtlar Vergisi 2 bin lira ise,elektrikli araç için 500 lira vergi alınacak.Ağbal, "Düzenleme elektrikli araçsatışına, üretimine destek veren yenibir düzenleme" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.