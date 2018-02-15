AssisTT’ten ek istihdam

20 ilde ve 27 lokasyonda, 12 bini aşkın çalışanıyla hizmet veren Türk Telekom iştiraki AssisTT'in, Erzincan çağrı merkezi lokasyonunda hayata geçirdiği ek hizmet birimi, Başbakan Binali Yıldırım veUlaştırma Bakanı Ahmet Arslan'ın ziyaretiyle birlikte devreye girdi. AssisTT Genel Müdürü Cemil Yıldırım, "Uluslararası tasarım ödüllü Erzincan lokasyonunda yepyeni bir projeyi daha hizmete alıyoruz. Erzincan lokasyonumuz, Sağlık Bakanlığı'yla birlikte geçen yıl Contact Center World yarışmasında dünya birincisi olduğumuz MHRS projesine de hizmet verecek" dedi. AssisTT, 850 çalışanın olduğu Erzincan'daki çağrı merkezine 200 kişiyi daha aldı.
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