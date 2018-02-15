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’ten ek istihdam

AssisTT’ten ek istihdam
20 ilde ve 27 lokasyonda, 12 bini aşkın çalışanıyla hizmet veren Türk Telekom iştiraki AssisTT'in, çağrı merkezi lokasyonunda hayata geçirdiği ek hizmet birimi, Başbakan Binali Yıldırım ve Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan'ın ziyaretiyle birlikte devreye girdi. Genel Müdürü Cemil Yıldırım, "Uluslararası tasarım ödüllü Erzincan lokasyonunda yepyeni bir projeyi daha hizmete alıyoruz. Erzincan lokasyonumuz, Sağlık Bakanlığı'yla birlikte geçen yıl Contact Center World yarışmasında dünya birincisi olduğumuz MHRS projesine de hizmet verecek" dedi. AssisTT, 850 çalışanın olduğu Erzincan'daki çağrı merkezine 200 kişiyi daha aldı.
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  • 15 Şubat 2018, Perşembe
  • Gazete
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