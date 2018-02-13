Bizim pazen kumaş İngiliz’e 500 dolar

Genç Yöneticive İşadamlarıDerneği (GYİAD)eski Başkanı BurcuAkdarı Toprak ileannesi Hatice Akdarı,pazen ve divitin gibigeleneksel kumaşlardantasarladığı kıyafetleri,yurt dışındaki zenginçocuklarına 300-500dolara satacak. Sorciand Fofa adıylakendi lüks çocukgiyim markalarınıyarattıklarını belirten BurcuToprak, "Koleksiyon içintercihimizi Bursa'da üretilenjakarlar, danteller, ipek tafta,pazen ve divitinden yanakullandık. Çünkü özelliklepazen ve lüks divitinhem çok değerli hemde sağlıklı ve canlırenkleri olankumaşlar.50parçalık koleksiyonuBubble LondonShow'da ilk kez görücüyeçıkardık. Yoğun el işçiliğinedeniyle 300-500 dolararasında fiyatı olan ürünlerimiztahminlerimizin ötesinde ilgi gördü"dedi. Toprak, koleksiyonun bir sonrakidurağının New York'ta 25-28 Şubat'tadüzenlenecek ABD'nin en büyükçocuk giyim fuarı Children's Clubolacağını kaydederek, "Türkiye hazırgiyim ihracatından kilogram başınaortalama 15 dolar döviz elde ediyor.Biz kilogram başına 200-250 dolarlarıhedefliyoruz. Ürünlerimizi ilk aşamadayurt dışındaki büyük mağazalarda veonline olarak müşterilerimize sunacağız.Ağırlıklı olarak yurt dışına odaklanmakla,yurt içinden gelen taleplerileri de elbettedeğerlendireceğiz" diye konuştu.
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Helal olsun, inovasyon budur.
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