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Bizim pazen kumaş İngiliz’e 500 dolar

, zengin çocuklarına pazenden 500 dolarlık elbise tasarladı, sipariş yağdırdı

Bizim pazen kumaş İngiliz’e 500 dolar
Genç Yönetici ve İşadamları Derneği (GYİAD) eski Başkanı Burcu Akdarı Toprak ile annesi Hatice Akdarı, pazen ve divitin gibi geleneksel kumaşlardan tasarladığı kıyafetleri, yurt dışındaki zengin çocuklarına 300-500 dolara satacak. Sorci and Fofa adıyla kendi lüks çocuk giyim markalarını yarattıklarını belirten Burcu Toprak, "Koleksiyon için tercihimizi Bursa'da üretilen jakarlar, danteller, ipek tafta, pazen ve divitinden yana kullandık. Çünkü özellikle pazen ve lüks divitin hem çok değerli hem de sağlıklı ve canlı renkleri olan kumaşlar. 50 parçalık koleksiyonu Bubble London Show'da ilk kez görücüye çıkardık. Yoğun el işçiliği nedeniyle 300-500 dolar arasında fiyatı olan ürünlerimiz tahminlerimizin ötesinde ilgi gördü" dedi. Toprak, koleksiyonun bir sonraki durağının New York'ta 25-28 Şubat'ta düzenlenecek ABD'nin en büyük çocuk giyim fuarı Children's Club olacağını kaydederek, " hazır giyim ihracatından kilogram başına ortalama 15 dolar döviz elde ediyor. Biz kilogram başına 200-250 dolarları hedefliyoruz. Ürünlerimizi ilk aşamada yurt dışındaki büyük mağazalarda ve online olarak müşterilerimize sunacağız. Ağırlıklı olarak yurt dışına odaklanmakla, yurt içinden gelen taleplerileri de elbette değerlendireceğiz" diye konuştu.
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YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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Emekli Emekli

Helal olsun, inovasyon budur.

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cevapla 13.02.2018 09:53
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