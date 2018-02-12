Dacia Duster liderlik parolasıyla geldi
Baştan aşağı yenilenen Dacia Duster, pazara son derece iddialı giriş yapıyor. 1 Mart'tan itibaren satışa sunulacak olan yeni Duster, eskisiyle kıyaslandığında her yönden çok daha başarılı bir SUV olmuş. Burun tasarımı ve profili eskisine benzese de aslında hiçbir gövde parçası eskisinden alınmamış. Stop lambalarının Jeep Renegade'e benzerliği gözden kaçmıyor. Öne doğru çekilen A sütunu sayesinde iç mekanda ferahlık artırılmış. Kokpitte modern öğeler öne çıkıyor. Opsiyonel donanımda yer alan MediaNav Multimedya Sistemi'nin ekranı modern dünyanın olmazsa olmazı. Plastik kalitesi, beklendiği gibi, yüksek değil ama fiyatına göre makul. Duster'da gelişimi en fazla öne çıkan husus ses yalıtımı. Eski nesille kıyaslandığında yarı yarıya daha sessiz denilebilir. Sürüş sırasında konfor ve yol tutuş konusunda yaşanan ilerleme de fark ediliyor. Direksiyon sisteminde kullanılmaya başlanan elektrikli sistem de iyi çalışıyor. Direksiyon yüzde 35 yumuşatılmış, dönüş çapı da yüzde 6 iyileştirilmiş. Duster, ikisi benzinli, ikisi dizel olmak üzere 4 motor seçeneği ile satışa sunuluyor: 1.6 SCe 115 HP, 1.2 TCe 125 HP, 1.5 dCi 90 HP ve 1.5 dCi 110 HP. 4 tekerlekten çekiş sistemi 110 HP'lik dizel motor ve manuel şanzımanla sunuluyor. 4 tekerlekten çekişli versiyonla yaptığımız arazi sürüşünde Duster'ın beklendiğinden daha yüksek performans sunduğunu gördük. Comfort ve Prestige olmak üzere iki donanım seviyesine sahip olan Duster'da önemli yenilikler var. Artık standart olan perde hava yastıkları güvenliği artırıyor. Ayrıca, otomatik klima, otomatik yanan farlar, 360 derece kamera, Eller Serbest Dacia Kart Sistemi, Kör Nokta Uyarı Sistemi, 4x4 Bilgilendirme Ekranı, bel destek ayarlı yeni koltuklar ve Yokuş İniş Destek Sistemi gibi ekipmanlar standart ya da opsiyonel olarak alınabiliyor. Yeni Duster'ın fiyatı 70 bin 900 ile 105 bin 400 lira arasında. Opsiyonel alınan paketlerle fiyat yaklaşık 8 bin 500 lira yükseliyor.
Etiketler: Dacıa Duster , Renault MAİS , atak , Türkiye
- 12 Şubat 2018, Pazartesi
- Gazete
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