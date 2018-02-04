Kaçak madene geçit yok

Maden Kanunu'nda yapılacak köklü değişikliklerle kaçak maden ocağı faaliyetlerinin önüne geçilecek. Buna göre, ruhsatı olmaksızın maden ocağı açılması, işletilmesi veya faaliyetleri durdurulmuş maden sahasında madencilik faaliyetinde bulunulması fiilleri suç sayılacak. Bu suçu işleyenlere ise 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile 20 bin güne kadar adli para cezası uygulanabilecek, hüküm giyenler, 10 yıl boyunca madencilik faaliyeti yapamayacaklar.
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