Gençlere hibe ve kredi

Hükümet, sayısı 13 milyona yaklaşan genç nüfusa daha fazla iş kapısı açmak için 'Ulusal Genç İstihdam Strateji Belgesi' hazırlıyor. Buna göre; Bu yıl 1 milyon gence bireysel iş-meslek danışmanlığı hizmeti verilerek nitelikli eleman olarak çalışma hayatına girmeleri sağlanacak. Türkiye'nin büyüme eğilimleri dikkate alınarak, bilişim, finans, inşaat, sağlık, turizm sektörü başta olmak üzere her gencin özelliklerine uygun iş bulunacak. Gençlerin özellikleri, meslekleri, isteklerine en uygun işe yerleştirilmeleri, işe uyumlarının olması sağlanacak. İşgücü piyasası bilgi-izleme sistemi kurulacak. İstihdam garantili mesleki eğitim kursları artırılacak. İstihdam fuarları, kariyer günleri Anadolu'nun her yerinde düzenlenecek. Özel sektörde işe yerleştirilenlerin sayısı yüzde 20 artırılacak. İşgücü yetiştirme kursuna katılanların yüzde 50'si iş sahibi olacak. Mesleki deneyimi olmayan işsizlerin yüzde 35'i işbaşı eğitime alınacak. Kalkınma Bankası desteğiyle genç girişimcilere kaynak oluşturulacak. Gençlerin mesleki teknik bilgi, tecrübe, iletişim, ifade yeteneği, inisiyatif alma, satış becerisi kazanma gibi özellikleri geliştirilecek. Gençlerin işgücüne katılımını hızlandırmak için ilk kez iş bulan, yeni iş kuran, iş kurmak isteyen gençlere kredi destekleri, karşılıksız nakdi destekler artırılacak.
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