Yoksul çocuklara yetenek keşfi

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı; ailesi maddi olarak zor durumda olan çocuklar için özel bir çalışma başlattı. Maddi sıkıntılar nedeniyle çocuğuna bakamayacak olan ailelere, 'sosyal veekonomik destek' (SED) programıyla yardım eli uzatan Bakanlık, şimdi de 'okul destek projesini' hayata geçirdi. Buna göre, SED'den yararlanan 81 ildeki bütün çocuklarla, bakanlık il müdürlüklerinde çalışan personel, teker teker görüşecek. Görüşmede çocukların yetenekleri, yatkınlıkları, eğitim almak istedikleri alanlar belirlenecek. Resimden satranca, basketboldan tiyatroya ve müziğe kadar sanatın ve sporun bir çokdalında çocukların özel eğitim alması sağlanacak.
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