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Yoksul çocuklara yetenek keşfi

Yoksul çocuklara yetenek keşfi
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı; ailesi maddi olarak zor durumda olan çocuklar için özel bir çalışma başlattı. Maddi sıkıntılar nedeniyle çocuğuna bakamayacak olan ailelere, 'sosyal ve ekonomik destek' () programıyla yardım eli uzatan Bakanlık, şimdi de 'okul destek projesini' hayata geçirdi. Buna göre, SED'den yararlanan 81 ildeki bütün çocuklarla, bakanlık il müdürlüklerinde çalışan personel, teker teker görüşecek. Görüşmede çocukların yetenekleri, yatkınlıkları, eğitim almak istedikleri alanlar belirlenecek. Resimden satranca, basketboldan tiyatroya ve müziğe kadar sanatın ve sporun bir çok dalında çocukların özel eğitim alması sağlanacak.

Betil BAŞ
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