9 kiloluk miyom şaşkınlık yarattı

Denizli Acıpayam'da yaşayan Rahime Bakır (41), iki yıl önce diyete başlayıp fazla kilolarından kurtulmak istedi. Bu süreçte kilo vermeyi başaran Rahime Bakır'ın, karın bölgesindeki şişlik dikkatini çekti. Devam eden dönemde karın ağrısı şikayeti de başlayan kadın, 2 hafta önce Pamukkale Üniversitesi Hastanesine başvurdu. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Soner Gök tarafından muayene edilen Bakır'ın rahminde 9 kilogram ağırlığında miyom (ur) tespit edildi. Doktorun ameliyat kararı sonrası hasta, kapalı yöntemle gerçekleştirilen 1 saatlik operasyonla miyomdan kurtuldu. Şikayetleri sona eren Rahime Bakır, taburcu edildi. Rahime Bakır, "Çok şükür üstümden büyük bir yük kalktı. Şu an doğum yapmış kadar rahatım" dedi. Doç. Dr. Soner Gök, "Hastamız artık yürümekte bile zorluk çekiyordu. 1 saat süren ameliyatla kitleyi patlatmadan bütün halde çıkardık" dedi.

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