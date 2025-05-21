Kalp yetmezliğinin habercisi olabilir: Bu 10 saniyelik test hayat kurtaracak

Kalp sağlığını tehdit eden en sinsi hastalıklardan biri olan kalp yetmezliği, yıllar içinde yavaş yavaş ilerleyerek ölümcül sonuçlara yol açabiliyor. İsveçli bilim insanlarının geliştirdiği yeni yönteme göre, sadece bel çevrenizi boyunuza oranlayarak kalp yetmezliği riskinizi öğrenmeniz mümkün.
🫀 KALP YETMEZLİĞİNİN SESSİZ HABERCİSİ: BEL-BOY ORANI
Kalp yetmezliği, kalbin vücuda yeterince kan pompalayamadığı durumlarda ortaya çıkıyor ve zamanla yavaş, acı verici bir şekilde ölümle sonuçlanabiliyor. Obezite ve yüksek VKİ uzun zamandır bu hastalıkla ilişkilendirilse de, Lund Üniversitesi'nden Dr. Amra Jujic'e göre asıl risk, vücudun yağlanma şekliyle ilgili. Özellikle iç organların çevresinde biriken viseral yağın, kalp sağlığı üzerinde belirleyici bir etkisi olduğu vurgulanıyor.
Dr. Jujic "Obezitenin en yaygın ölçütü olan VKİ, vücuttaki yağın nerede biriktiğini göstermez. Ancak bel-boy oranı, merkezi yağlanmanın çok daha net bir göstergesidir" diyerek durumu özetliyor.
🧪 TEST NASIL YAPILIYOR?
Bel-boy oranınızı hesaplamak oldukça kolay:
-Bir mezura yardımıyla bel çevrenizi (göbek hizasından) ölçün.
-Boyunuzu santimetre cinsinden ölçün.
-Bel ölçünüzü boyunuza bölün.
Sonuç 0.5'in altında çıkmalı. Uzmanlara göre ideal oran 0.4 ile 0.49 arasında. 0.5 ve üzeri oranlar, kalp hastalığı, diyabet ve felç gibi risklerin arttığını gösteriyor.
📊 12 YILLIK TAKİPTE ÇARPICI SONUÇLAR
Malmö Önleyici Sağlık Projesi kapsamında yürütülen araştırmada, 45-73 yaş aralığındaki 1.792 kişi 12 yıl boyunca takip edildi. Katılımcılar arasında diyabetli, prediyabetli ve normal kan şekeri seviyesine sahip bireyler yer aldı.
Araştırmanın sonunda 132 kişide kronik kalp yetmezliği geliştiği belirlendi. Bel-boy oranı 0.65 ve üzeri olan bireylerin, bu hastalığa yakalanma ihtimalinin üç kat daha fazla olduğu tespit edildi. Bu bulgular, Avrupa Kardiyoloji Derneği kongresinde paylaşıldı.
🚨 BEL ÇEVRESİ, KALBİNİZ İÇİN ALARM ZİLİ OLABİLİR
Kalp yetmezliği genellikle tamamen iyileştirilemeyen bir hastalık. Ancak ilaç tedavileri, sağlıklı beslenme, egzersiz ve sigara bırakma gibi yaşam tarzı değişiklikleriyle yıllarca kontrol altında tutulabiliyor.
British Heart Foundation verilerine göre sadece İngiltere'de bir milyondan fazla insan bu hastalıkla mücadele ediyor. Üstelik bu kişilerden çoğu ilk başlarda belirtileri hafife alıyor:
Sürekli yorgunluk
Nefes darlığı
Baş dönmesi
Ayak bileklerinde şişlik
🧠 VİSERAL YAĞIN BEDELİ SADECE KALPLE SINIRLI DEĞİL
Araştırmalar, karın bölgesindeki viseral yağların sadece kalp sağlığını değil, aynı zamanda kronik ağrıya, diyabete, hatta beyin sağlığına da zarar verdiğini ortaya koyuyor. Viseral yağı yüksek kadınların, düşük seviyeye sahip olanlara göre %60 daha fazla kronik ağrı çektiği bildirildi.
🍔 MODERN YAŞAM TARZI VE İŞLENMİŞ GIDALAR TEHLİKEYİ BÜYÜTÜYOR
İngiltere'de her üç yetişkinden ikisi aşırı kilolu. 90'lı yıllarda bu oran sadece yarı yarıyaydı. Uzmanlara göre bu artışın arkasındaki en büyük neden; aşırı işlenmiş gıdalar, hareketsizlik ve masa başı yaşam tarzı.