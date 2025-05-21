Kalp yetmezliğinin habercisi olabilir: Bu 10 saniyelik test hayat kurtaracak

Kalp sağlığını tehdit eden en sinsi hastalıklardan biri olan kalp yetmezliği, yıllar içinde yavaş yavaş ilerleyerek ölümcül sonuçlara yol açabiliyor. İsveçli bilim insanlarının geliştirdiği yeni yönteme göre, sadece bel çevrenizi boyunuza oranlayarak kalp yetmezliği riskinizi öğrenmeniz mümkün.

🫀 KALP YETMEZLİĞİNİN SESSİZ HABERCİSİ: BEL-BOY ORANI Kalp yetmezliği, kalbin vücuda yeterince kan pompalayamadığı durumlarda ortaya çıkıyor ve zamanla yavaş, acı verici bir şekilde ölümle sonuçlanabiliyor. Obezite ve yüksek VKİ uzun zamandır bu hastalıkla ilişkilendirilse de, Lund Üniversitesi'nden Dr. Amra Jujic'e göre asıl risk, vücudun yağlanma şekliyle ilgili. Özellikle iç organların çevresinde biriken viseral yağın, kalp sağlığı üzerinde belirleyici bir etkisi olduğu vurgulanıyor.

Dr. Jujic "Obezitenin en yaygın ölçütü olan VKİ, vücuttaki yağın nerede biriktiğini göstermez. Ancak bel-boy oranı, merkezi yağlanmanın çok daha net bir göstergesidir" diyerek durumu özetliyor.

🧪 TEST NASIL YAPILIYOR? Bel-boy oranınızı hesaplamak oldukça kolay: -Bir mezura yardımıyla bel çevrenizi (göbek hizasından) ölçün. -Boyunuzu santimetre cinsinden ölçün. -Bel ölçünüzü boyunuza bölün. Sonuç 0.5'in altında çıkmalı. Uzmanlara göre ideal oran 0.4 ile 0.49 arasında. 0.5 ve üzeri oranlar, kalp hastalığı, diyabet ve felç gibi risklerin arttığını gösteriyor.