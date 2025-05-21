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Kalp yetmezliğinin habercisi olabilir: Bu 10 saniyelik test hayat kurtaracak

İsveç'te yapılan yeni bir araştırma, kalp yetmezliği riskini belirlemede yalnızca 10 saniyelik basit bir testin önemli ipuçları verebileceğini ortaya koydu. Uzmanlar, bel-boy oranı (waist-to-height ratio) ölçümünün, ölümcül kalp hastalıklarını önceden tahmin etmede vücut kitle indeksinden (VKİ) çok daha etkili olabileceğini bildiriyor.

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Giriş Tarihi :21 Mayıs 2025 , 19:08 Güncelleme Tarihi :21 Mayıs 2025 , 19:08
Kalp yetmezliğinin habercisi olabilir: Bu 10 saniyelik test hayat kurtaracak

Kalp sağlığını tehdit eden en sinsi hastalıklardan biri olan kalp yetmezliği, yıllar içinde yavaş yavaş ilerleyerek ölümcül sonuçlara yol açabiliyor. İsveçli bilim insanlarının geliştirdiği yeni yönteme göre, sadece bel çevrenizi boyunuza oranlayarak kalp yetmezliği riskinizi öğrenmeniz mümkün.

Kalp yetmezliğinin habercisi olabilir: Bu 10 saniyelik test hayat kurtaracak

🫀 KALP YETMEZLİĞİNİN SESSİZ HABERCİSİ: BEL-BOY ORANI

Kalp yetmezliği, kalbin vücuda yeterince kan pompalayamadığı durumlarda ortaya çıkıyor ve zamanla yavaş, acı verici bir şekilde ölümle sonuçlanabiliyor. Obezite ve yüksek VKİ uzun zamandır bu hastalıkla ilişkilendirilse de, Lund Üniversitesi'nden Dr. Amra Jujic'e göre asıl risk, vücudun yağlanma şekliyle ilgili. Özellikle iç organların çevresinde biriken viseral yağın, kalp sağlığı üzerinde belirleyici bir etkisi olduğu vurgulanıyor.

Kalp yetmezliğinin habercisi olabilir: Bu 10 saniyelik test hayat kurtaracak

Dr. Jujic "Obezitenin en yaygın ölçütü olan VKİ, vücuttaki yağın nerede biriktiğini göstermez. Ancak bel-boy oranı, merkezi yağlanmanın çok daha net bir göstergesidir" diyerek durumu özetliyor.

Kalp yetmezliğinin habercisi olabilir: Bu 10 saniyelik test hayat kurtaracak

🧪 TEST NASIL YAPILIYOR?

Bel-boy oranınızı hesaplamak oldukça kolay:

-Bir mezura yardımıyla bel çevrenizi (göbek hizasından) ölçün.

-Boyunuzu santimetre cinsinden ölçün.

-Bel ölçünüzü boyunuza bölün.

Sonuç 0.5'in altında çıkmalı. Uzmanlara göre ideal oran 0.4 ile 0.49 arasında. 0.5 ve üzeri oranlar, kalp hastalığı, diyabet ve felç gibi risklerin arttığını gösteriyor.

Kalp yetmezliğinin habercisi olabilir: Bu 10 saniyelik test hayat kurtaracak

📊 12 YILLIK TAKİPTE ÇARPICI SONUÇLAR

Malmö Önleyici Sağlık Projesi kapsamında yürütülen araştırmada, 45-73 yaş aralığındaki 1.792 kişi 12 yıl boyunca takip edildi. Katılımcılar arasında diyabetli, prediyabetli ve normal kan şekeri seviyesine sahip bireyler yer aldı.

Araştırmanın sonunda 132 kişide kronik kalp yetmezliği geliştiği belirlendi. Bel-boy oranı 0.65 ve üzeri olan bireylerin, bu hastalığa yakalanma ihtimalinin üç kat daha fazla olduğu tespit edildi. Bu bulgular, Avrupa Kardiyoloji Derneği kongresinde paylaşıldı.

Kalp yetmezliğinin habercisi olabilir: Bu 10 saniyelik test hayat kurtaracak

🚨 BEL ÇEVRESİ, KALBİNİZ İÇİN ALARM ZİLİ OLABİLİR

Kalp yetmezliği genellikle tamamen iyileştirilemeyen bir hastalık. Ancak ilaç tedavileri, sağlıklı beslenme, egzersiz ve sigara bırakma gibi yaşam tarzı değişiklikleriyle yıllarca kontrol altında tutulabiliyor.

British Heart Foundation verilerine göre sadece İngiltere'de bir milyondan fazla insan bu hastalıkla mücadele ediyor. Üstelik bu kişilerden çoğu ilk başlarda belirtileri hafife alıyor:

  • Sürekli yorgunluk

  • Nefes darlığı

  • Baş dönmesi

  • Ayak bileklerinde şişlik

Kalp yetmezliğinin habercisi olabilir: Bu 10 saniyelik test hayat kurtaracak

🧠 VİSERAL YAĞIN BEDELİ SADECE KALPLE SINIRLI DEĞİL

Araştırmalar, karın bölgesindeki viseral yağların sadece kalp sağlığını değil, aynı zamanda kronik ağrıya, diyabete, hatta beyin sağlığına da zarar verdiğini ortaya koyuyor. Viseral yağı yüksek kadınların, düşük seviyeye sahip olanlara göre %60 daha fazla kronik ağrı çektiği bildirildi.

Kalp yetmezliğinin habercisi olabilir: Bu 10 saniyelik test hayat kurtaracak

🍔 MODERN YAŞAM TARZI VE İŞLENMİŞ GIDALAR TEHLİKEYİ BÜYÜTÜYOR

İngiltere'de her üç yetişkinden ikisi aşırı kilolu. 90'lı yıllarda bu oran sadece yarı yarıyaydı. Uzmanlara göre bu artışın arkasındaki en büyük neden; aşırı işlenmiş gıdalar, hareketsizlik ve masa başı yaşam tarzı.

Kalp yetmezliğinin habercisi olabilir: Bu 10 saniyelik test hayat kurtaracak

Fotoğraflar: AA, Takvim Fotoğraf Arşivi