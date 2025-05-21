Bronşa kaçan dişler şaşırttı

İstanbul'da yaşayan E.Ö. (41) isimli erkek, yoğun öksürük ve nefes darlığıyla uyandı. Aynaya baktığındaysa bir süre önce takılan 2 dişinin olmadığını görünce şok yaşadı. Soluğu hastanede aldı. Dişlerin hastanın bronşuna kaçtığı ortaya çıktı. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Efsun Chouseın, 2 dişi başarılı operasyonla çıkardı. Chouseın, "Böyle ana bronşlara yerleşmiş cisimler bazen tamamen akciğerin havalanmasına engel olabilir hale geliyor, yabancı cisim kaçmasından şüphelendiklerinde uzmanına başvurulmalı" dedi. E.Ö. ise, "Olacağı varmış diyelim, beterin beteri var" diye konuştu.

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