Nestle ABD’de tesisini satıyor

HERSHEY ile Nutella'nınüreticisi Ferrero'nun, İsviçremerkezli Nestle'nin ABD'dekişekerleme endüstrisi içinteklifte bulunduğu öğrenildi.Edinilen bilgiye göre, 2 şirket,Nestle'nin sağlıklı ürünleriartırma stratejisi kapsamındasatma kararı aldığışekerleme endüstrisi içinteklifte bulundu. Nestle'ninButterfinger, Baby Ruth,Sno-Caps ve Laffy Taffygibi markaları kapsayanşekerleme endüstrisinindeğerinin 2-2.5 milyar dolararasında olduğu belirtiliyor.
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