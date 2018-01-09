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’de tesisini satıyor

Nestle ABD’de tesisini satıyor
HERSHEY ile Nutella'nın üreticisi Ferrero'nun, İsviçre merkezli 'nin 'deki şekerleme endüstrisi için teklifte bulunduğu öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, 2 şirket, Nestle'nin sağlıklı ürünleri artırma stratejisi kapsamında satma kararı aldığı şekerleme endüstrisi için teklifte bulundu. Nestle'nin Butterfinger, Baby Ruth, Sno-Caps ve Laffy Taffy gibi markaları kapsayan şekerleme endüstrisinin değerinin 2-2.5 milyar dolar arasında olduğu belirtiliyor.
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