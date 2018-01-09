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Girişimcilik eğitimi Anadolu’ya yayılıyor

Girişimcilik eğitimi Anadolu’ya yayılıyor
TÜRK Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (), geleceğin girişimcilerini yetiştirmek ve 'de genç girişimcilik ekosii oluşturabilmek amacıyla geçen yıl 'da hayata geçirdiği 'STEM ile Girişimde Yeni Ufuklar' projesini, bu yıl 'STEM Anadolu' adıyla farklı illerde de sürdürecek. Genç Başarı Eğitim Vakfı işbirliğinde yürütülen proje kapsamında ilk eğitim, 20 Ocak'ta Diyarbakır'da verilecek. 4 farklı ilde gerçekleştirilecek STEM Anadolu projesi kapsamında, yıl içinde toplamda 160 lise öğrencisi eğitim almaya hak kazanacak. TÜRKONFED Başkanı Tarkan Kadooğlu, bu yıl 4 il ile devam eden projeyi Anadolu'da yaygınlaştırmayı hedeflediklerini vurguladı.
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