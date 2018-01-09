Girişimcilik eğitimi Anadolu’ya yayılıyor

TÜRK Girişim ve İş DünyasıKonfederasyonu (TÜRKONFED),geleceğin girişimcilerini yetiştirmekve Türkiye'de genç girişimcilik ekosistemioluşturabilmek amacıyla geçenyıl İstanbul'da hayata geçirdiği 'STEMile Girişimde Yeni Ufuklar' projesini, buyıl 'STEM Anadolu' adıyla farklı illerdede sürdürecek. Genç Başarı Eğitim Vakfıişbirliğinde yürütülen proje kapsamındailk eğitim, 20 Ocak'ta Diyarbakır'daverilecek. 4 farklı ilde gerçekleştirilecekSTEM Anadolu projesi kapsamında, yıliçinde toplamda 160 lise öğrencisi eğitimalmaya hak kazanacak. TÜRKONFEDBaşkanı Tarkan Kadooğlu, bu yıl 4il ile devam eden projeyi Anadolu'dayaygınlaştırmayı hedeflediklerini vurguladı.
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