Enerji belgesiyle % 50 tasarruf

Çevre Bakanlığı, binaların yalıtım özellikleri, enerji tüketimleri ve verimlilik performansları hakkında bina sahiplerini bilgilendiren Enerji Kimlik Belgesi (EKB) uygulamasıyla, bilinçli ve verimli enerji kullanımı sağlamayı hedefliyor. Binaların yalıtımı, pencereleri, ısıtma ve soğutma sistemlerinin doğru ve bilinçli seçilmesi, yıllık bakımlarının, kontrollerinin ve temizliklerinin düzenli yapılması enerji tüketimini yarı yarıya azaltıyor. Mevcut binaların 1 Ocak 2020 tarihine kadar EKB almak zorunda olduğunu hatırlatan Bakanlık, Mayıs-Ekim 2017 arasında 107 bin 95 binanın EKB aldığını, 2011 yılından bu yana ise EKB sayısının 655 bini bulduğunu açıkladı.
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