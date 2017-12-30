İnşaat sektörü yeni yıldan umutlu

İnder Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, kentsel dönüşüm sürecinin 2018'e de damga vurmasını beklediklerini belirterek, "2018'de konut satışları azalmaz. Hatta kredi faizlerinin aylık yüzde 1'in altına gerilemesi durumunda satış trendi artarak devam eder" diye konuştu. Döviz fiyatlarındaki artışın yabancı yatırımcının daha kolay ve uygun fiyattan konut edinmesine neden olduğunu ifade eden Durbakayım, Körfez ülke vatandaşlarının kendilerine sağlanan teşvikleri de kullanarak 2018'de rekor alım gerçekleştirebileceklerini söyledi.
FEYZULLAH YETGİN: KONUT SATIŞI VE FİYATI ARTACAK
GYODER Başkanı Feyzullah Yetgin, orta ve orta alt gruba ait konut ihtiyacının yoğun olarak sürdüğünü, talebin biraz yavaşladığı orta üst ve lüks segmente ise yatırım amacıyla hareket eden yerli ve yabancı alıcıların yeni yılda da talebi canlı tutacağını söyledi. Kentsel dönüşümün ve bu kapsamda hayata geçirilen düzenlemeler de sektöre olumlu yansıyacağını anlatan Yetgin, hâlâ makul seyreden fiyatlara döviz kuruna bağlı artan maliyetlerin henüz yansımadığını belirtti. Yetgin, "2018'de konut satışlarla birlikte, fiyatlardaki artış da sürecek" dedi.
ALTAN ELMAS: YENİLENECEK 7.5 MİLYON KONUT VAR
KONUTDER Başkanı Altan Elmas, gayrimenkul sektörünün 2017 yılını yüzde 6-7 büyümeyle kapatacağı tahminini dile getirdi. Dönüştürülmesi gereken 7.5 milyon konutun sektörü en az 20 yıl daha canlı tutacağını söyleyen Altan Elmas, "Yabancıya konut satışı düzenlemesine gurbetçilerin de dahil edilmesi sektöre katkı sağladı. 2017'de gerçekleştirilen düzenlemelerin meyvelerini 2018'de göreceğiz" diye konuştu.
MURAT KURUM: BÜYÜK PROJELER GERÇEKLEŞECEK
Emlak Konut GYO Genel Müdürü Murat Kurum, 2018'de özellikle İstanbul'da büyük ölçekli dönüşüm projelerinin geliştirilmesinin beklendiğini kaydetti. Kredi faiz oranlarının makul seviyelere getirilmesinin konut sektöründe istikrarın sürdürülmesi adına önemli olacağını anlatan Kurum, konut fiyatlarındaki artışın 2017'de enflasyonla dengeli olduğunu ancak ilerleyen yıllarda fiyatlarda enflasyon ortalamasının üstünde yükseliş gerçekleşeceğini ifade etti.
İSMET YILDIRIM: KONUT BANKASI KURULSUN
KİPTAŞ Genel Müdürü İsmet Yıldırım, 2018'de konut satışlarının yükseleceği öngörüsünde bulunarak, "Şirketlerin ayakta kalmasını istiyorum. Özel sektör varsa Türk ekonomisi ayakta kalır. Sektör ayakta kalmak için hesabını iyi yapmalı" dedi. KİPTAŞ'ın 2018'de sosyal konut, gelir getirici ve dönüşüm projelerine odaklanacağını anlatan Yıldırım, konut sektörü için özel bir banka kurulması gerektiğini kaydetti.
ALİ AĞAOĞLU: İYİMSER AMA TEMKİNLİYİZ
Ağaoğlu Şirketler Grubu Başkanı Ali Ağaoğlu, 2018 için iyimser ama temkinli olduklarını vurguladı. Gayrimenkul sektörünün cazibesini kaybetmeyeceğini dile getiren Ağaoğlu, kentsel dönüşümün yıllarca süreceğini, alımlar zaman zaman ertelense de satışlarının devam edeceğini, özellikle orta ve alt kesimin rahat konut alabilmesi için kredi faiz oranlarının düşük olması gerektiğini söyledi. Ağaoğlu, fiyatların artabileceğini anlattı.
İNANÇ KABADAYI: KREDİ ORANLARI DÜŞMELİ
Ege Yapı Başkanı İnanç Kabadayı, yeni düzenlemelerle birlikte kentsel dönüşümün 2018'e damgasını vuracağını belirtti. Konut kredi faizlerinde yüzde 1'in üstündeki her oran tüketiciyi yatırımdan uzaklaştırdığına dikkat çeken Kabadayı, "Konuta olan yoğun talebin daha fazla satışa dönmesi için faiz oranları en kritik konu" dedi.
ERDEN TİMUR: 2018'DE HIZLI BÜYÜYECEĞİZ
Nef İcra Kurulu Başkanı Erden Timur, kentsel dönüşüm sürecinin, 2018'de yeni yasa ve teşviklerle hız kesmeden devam etmesini beklediklerini söyledi. Başta İstanbul olmak üzere, Türkiye'nin her yerinde büyük çaplı kentsel dönüşüm hamleleri yapılacağı tahminini dile getiren Erden Timur, "Konut kredi faizlerinin inmesi tüketicinin konut alma eğilimini pozitif etkileyecek ve her sektörde canlılık yaratacak. Geçen yıldan daha hızlı büyüyeceğini tahmin ettiğim 2018'den umutluyum" diye konuştu.
ZİYA YILMAZ: REKORLAR YENİ YILDA SÜRECEK
Dap Holding Başkanı Ziya Yılmaz, birçok sektöre doğrudan ve dolaylı can veren inşaat sektörünün, ekonomisi açısından stratejik öneme sahip olduğunu vurguladı. Kentsel dönüşüm projelerinin sektörde yeni alanlar açtığını kaydeden Yılmaz, "Eğer kentsel dönüşüm planlı bir şekilde yapılır ve önümüzdeki 10 yılda hızlı bir şekilde ilerlerse sektöre ciddi bir ivme kazandırır" dedi. Son dönemde konut satışlarında rekor üstüne rekor kırıldığını hatırlatan Yılmaz, bu seyrin yeni yılda da devam edeceğini dile getirdi.
MAHMUT SEFA ÇELİK: KONUT TALEBİ DEVAM EDER
Sinpaş Yapı Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Sefa Çelik, Türkiye'deki hızlı bir kentleşme süreci ve kentsel dönüşüm ihtiyacının konut ihtiyacının devam edeceğini ve gayrimenkul sektörünün geleceğinin parlak olduğunu gösterdiğini kaydetti. Kentsel dönüşümünle önümüzdeki yıllarda konut sektöründeki hareketliliğinin süreceğini ifade eden Çelik, "Gayrimenkul sektörünün 2018'de üretim, istihdam ve ciro açısından büyümesini sürdüreceğini öngörmek mümkün" dedi. Çelik, Sinpaş'ın gayrimenkul geliştirme, sanayi, hizmet, finans ve enerji sektörlerinde 28 şirketi ve 3 binden fazla çalışanı bulunduğunu söyledi.
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