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Altay’da üretim 2019’da başlıyor

Altay’da üretim 2019’da başlıyor
Tamamen yerli üretim, yerli tasarım nın seri üretimi 2019'un ilk çeyreğinden itibaren teslim edilmeye başlanılacak. 250'si opsiyonlu olmak üzere 500 adetlik seri üretim için ihaleye çıkıldı. Proje için üç teklif alındı. Türkiye'nin hedefi ise ihaleyi maksimum 3 ayda tamamlamak. Tankın motoru konusunda Türkiye'nin bir endişesi yok. Altay tankının motoru için Almanya'dan olumsuz bir yanıt gelmesi durumunda alternatifler değerlendirilecek.
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  • 27 Aralık 2017, Çarşamba
  • Gazete
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