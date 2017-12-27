Altay’da üretim 2019’da başlıyor

Tamamen yerli üretim, yerli tasarım Altay tankının seri üretimi 2019'un ilk çeyreğinden itibaren teslim edilmeye başlanılacak. 250'si opsiyonlu olmak üzere 500adetlik seri üretim için ihaleye çıkıldı. Proje için üç teklifalındı. Türkiye'nin hedefi ise ihaleyi maksimum 3 ayda tamamlamak. Tankın motoru konusunda Türkiye'nin bir endişesi yok. Altay tankının motoru için Almanya'dan olumsuz bir yanıt gelmesi durumunda alternatifler değerlendirilecek.
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