'Şartnameye uyduk’

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Devlet Su İşleri ve Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından açılan ihaleleri kazanan Boyner Büyük Mağazacılık, yaptığı açıklamada, "Elektronik Kamu Alımları Platformu üzerinden, kamuoyuna açık şartnamede belirtilen tüm mağaza kriterleri, bütün firmaların katılım ve itirazlarına açık olacak şekilde tamamıyla şeffaflık ilkelerine uygun olarak yapılmıştır" denildi. Açıklamada, Boyner'in, kazandığı tüm ihale süreçlerinde devlet kurumlarının belirlediği hukuki, ticari ve kurum çalışanlarının ihtiyaçlarına uygunluk şartlarını eksiksiz yerine getirdiği kaydedildi.
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