Boyner’e milyonluk adrese teslim ihale

Boyner Grup Yönetim Kurulu Başkanı Cem Boyner
● Her il için gerçekleştirilen ihaleler için hazırlanan teknik şartnamelerde, mağazalara özel metrekareler yazıldı. Şartnamelere, "İhaleyi alacak firmanın, İzmir'de bin, Aydın'da bin 750, Doğu Karadeniz'de bin 800, Isparta'da bin 300 metrekare büyüklüğünde mağazası olması gerekir" gibi sadece Boyner Mağazacılık'ın sahip olduğu şartları taşıyan tuhaf bir madde eklendi.
● Şartnamelerdeki metrekareler hep Boyner Mağazacılık'ı işaret etti.
● Konya'da Boyner Mağazacılık'tan daha düşük teklif veren bir firma, idari şartnamede olmayan bir detay nedeniyle elendi. İhale yine Boyner'e kaldı.
● Samsun DSİ'de bin metrekarelik mağaza şartı konularak ihaleye çıkıldı. 'Teklifler yüksek geldi' gerekçesiyle ihaleyi iptal eden DSİ, yeni açılan ihaleye, 2 mağazanın 2 yıl önce açılması' şartı koydu. Yine ihaleyi Boyner kazandı.
●2017/425892 numaralı DSİ Bursa ve İzmit ihaleleri: 2 bin metrekare kapalı alan şartı. İhaleye sadece Boyner girdi ve kazandı.
● 2017/363241 numaralı İstanbul DSİ ihaleleri: Avrupa ve Anadolu yakası AVM'lerinde, her biri 2 bin 500'er metrekarelik 10 mağaza şartı. İhaleye Boyner'den başka kimse katılamadı. İhaleyi Boyner aldı.
● 2017/403478 numaralı İzmir DSİ ihalesi: AVM içerisinde bin metrekare mağaza şartı. İhaleye Boyner'den başka firma katılmadı. İhale Boyner'in oldu.
● 2017/391807 numaralı Aydın ihalesi: Bin 750 metrekare mağaza şartı. Boyner'den başka katılan olmadı, ihaleyi de bu şirket kazandı.
● 2017/309262 numaralı Kayseri ihalesi: 3 yıl önce açılmış bin metrekare mağaza şartı. Bu şarta uyan tek katılımcı yine Boyner oldu ve ihaleyi aldı.
● 2017/416874 numaralı Isparta ihalesi: AVM içinde bin 300 metrekarelik mağaza şartı. Yine tek katılımcı Boyner oldu ve kazandı.
● 2017/386183 numaralı Trabzon ihalesi: 3 yıl önce açılan bin 800 metrekarelik 2 mağaza şartı. İhaleyi tek katılımcı olarak Boyner kazandı.
● 2017/300562 numaralı Antalya ihalesi: 2 adet 2 bin metrekarelik mağaza şartı getirildi. Tek katılımcı Boyner, ihaleyi kazanan yine Boyner oldu.
● 2017/293518 numaralı Konya ihalesi: Bin metrekarelik 2 mağaza şartı konuldu. İhaleyi Boyner kazandı.
● 2017/463229 numaralı Eskişehir ihalesi: AVM içinde bin 750 metrekare mağaza şartı konuldu, ihaleyi Boyner kazandı.
MİLYONLAR BOYNER'E AKTI
Boyner Grubu'nun kesin sözleşme yaptığı ihaleler;
Devlet Su İşleri ihaleleri
Kayseri / 14 Ağustos 2017: 562 bin 297 lira
Isparta / 9 Ekim 2017: 538 bin 734 lira
Antalya / 17 Ağustos 2017: 533 bin 323 lira
Konya / 25 Ağustos 2017: 704 bin 650 lira
Ankara / 15 Eylül 2017: 3 milyon 561 bin lira
Karayolları ihaleleri
Trabzon / 8 Ağustos 2017: 601 bin 200 lira
Erzurum / 5 Eylül 2017: 691 bin 742 lira
Kayseri / 16 Ağustos 2017: 598 bin 607 lira
Ankara / 1 Ağustos 2017: 2 milyon 587 bin lira
Bursa Bölge Müdürlüğü'nün yaptığı ihaleye yalnızca Boyner Mağazacılık katıldı.
METREKAREYE İZAHAT YOK
DEVLET Su İşleri Genel Müdürlüğü, adrese teslim ihale iddialarını yazılı açıklama ile cevaplamayı tercih etti. Kurumdan yapılan açıklamada, "İhaleler şeffaf bir ortamda yapıldı. Demografik yapıya göre kriterler belirlendi. İhalelere katılım ve itirazlar da mevzuat dahilinde mümkün oldu" ifadesine yer verildi. Ancak kıyafet ihalesinde mağazanın metrekaresinin şartnameye neden konulduğu konusuna açıklık getirilmedi. Boyner Mağazacılık konuyla ilgili sorularımıza yanıt vermedi.
Zeynel YAMAN
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Karin ac olani doyurursunda,gözü ac olana dünyalari versen doyuramazsin.
na sağcıyım ne solcu, menfaatim nerdeyse o cu
Vay çapulcular vay
BEN GEZİCİYİM DİYEN BİR ADAMA BU İHALEYİ KİM VERDİ? İHALE KURULU NEDEN SADECE BİR KURUMA UYGUN ŞARTNAMAME HAZIRLADI ? BU ŞARTNAMEYİ KİM HAZIRLADI? SAYIN BAKANIMIZIN HABERİ YOK MU? EĞER HABERİ VARSA NEDEN BİR GEZİCİ DESTEKÇİSİNİN İHALESİNE ONAY VERDİ ? SAYIN CUMHURBAŞKANIMIN SÖZLERİ ASKIDA KALDI .
eee HESAP SORULMADI MI?
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