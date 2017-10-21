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Kadrosunu güçlendirdi

Kadrosunu güçlendirdi
DEFACTO globalleşme vizyonuyla sektörde uluslararası deneyime sahip yeni yöneticileri bünyesine katıyor. Sektörde uluslararası deneyime sahip Maria Comfort, DeFacto Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atanırken, İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine Aysun Kalmık getirildi. 'nun yeni Bilgi Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı da Cengiz Gürer oldu.
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  • 21 Ekim 2017, Cumartesi
  • Gazete
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