2022 YÖKDİL/1 geç başvuruları bugün alınıyor. Geç başvurularda bilindiği üzere ücret artıyor. YÖKDİL geç başvurularında da yüzde 50 artırımlı olarak ödeme yapılıyor. YÖDİL sınavı için 21-31 Ocak tarihleri arasında başvurular alınmıştı. Halen başvuru yapmadıysanız geç başvuru günü olan 8 Şubat'ta saat 23:59'a kadar başvuru yapabilirsiniz. Peki YÖKDİL geç başvuru ücreti ne kadar, kaç TL? YÖKDİL geç başvuru nasıl, nereden yapılır? İşte internetten ödeme ekranı ve diğer bilgiler...
YÖKDİL/1 2022 SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2022-YÖKDİL/1) 13 Mart'ta uygulanacak. ÖSYM geç başvurularda ödemeleri yalnızca https://odeme.osym.gov.tr/ adresinden almaktadır.
YÖKDİL GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
2022-YÖKDİL/1 geç başvuru günü bugün (8 Şubat 2022) saat 10:00'da başladı. Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti %50 artırımlı olarak alınır. Buna göre YÖKDİL geç başvuru ücreti de 277,50 TL olarak duyuruldu. Ödemeler ÖSYM'nin internet sayfasında yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile ödenecektir.
YÖKDİL GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NASIL YATIRILIR?
Geç başvuru gününde yapılan başvurularda bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır. Geç başvuru gününde başvurusunu yaptığı halde sınav ücretini aynı gün içinde yatırmayan adayların başvuru bilgileri silinecektir.
Geç başvuru gününde başvuru yapan ve sınav ücretini süresi içinde yatırarak başvurularını tamamlayan adayların, başvurularının tamamlandığını https://ais.osym.gov.tr internet adresinden sınav ücretini yatırma süresi tamamlanmadan teyit etmeleri ve başvuru bilgilerinin bir dökümünü yazıcıdan alarak başvurunun diğer aşamalarında gerekebileceğinden özenle saklamaları gerekmektedir.
Sınav ücreti ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilecektir. Adayların sınav ücretini yatırırken banka görevlisine Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) sınav ücretini yatıracağını, T.C. Kimlik Numarası ile ad ve soyadı bilgilerini söylemeleri yeterlidir. Adaylar isterlerse sınav ücretini banka şubelerine gitmeden internet aracılığıyla veya ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırabilirler.