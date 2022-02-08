2022 YÖKDİL/1 geç başvuruları bugün alınıyor. Geç başvurularda bilindiği üzere ücret artıyor. YÖKDİL geç başvurularında da yüzde 50 artırımlı olarak ödeme yapılıyor. YÖDİL sınavı için 21-31 Ocak tarihleri arasında başvurular alınmıştı. Halen başvuru yapmadıysanız geç başvuru günü olan 8 Şubat'ta saat 23:59'a kadar başvuru yapabilirsiniz. Peki YÖKDİL geç başvuru ücreti ne kadar, kaç TL? YÖKDİL geç başvuru nasıl, nereden yapılır? İşte internetten ödeme ekranı ve diğer bilgiler...

YÖKDİL/1 2022 SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2022-YÖKDİL/1) 13 Mart'ta uygulanacak. ÖSYM geç başvurularda ödemeleri yalnızca https://odeme.osym.gov.tr/ adresinden almaktadır.

YÖKDİL GEÇ BAŞVURU EKRANI