YKS ek tercih saat kaçta kadar ve kaçta bitiyor? 30 Eylül 2025 YKS ek tercih ekranı ne zaman kapanacak?

Üniversite hayali kuran adaylar için ek tercih maratonunda sona yaklaşılıyor. İlk yerleştirmelerde istediği bölüme giremeyen öğrenciler, ek tercih fırsatını değerlendirerek şansını bir kez daha deniyor. Peki YKS ek tercih ekranı ne zaman kapanacak?
2025 YKS EK TERCİH NE ZAMAN BİTİYOR?
Üniversite adaylarının ek tercih işlemleri 30 Eylül 2025 Salı günü saat 23.59'da sona erecek. Bu tarihten sonra ÖSYM sistemi kapanacak ve adaylar tercih listelerinde herhangi bir değişiklik yapamayacak.
EK TERCİH İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?
Adaylar, ek tercihlerini ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden TC kimlik numarası ve şifreleriyle giriş yaparak gerçekleştirebiliyor. Tercih süresinin bitimine az bir zaman kalırken, sistem yoğunluğu yaşamamak için başvuruların son ana bırakılmaması öneriliyor.