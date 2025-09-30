YKS ek tercih saat kaçta kadar ve kaçta bitiyor? 30 Eylül 2025 YKS ek tercih ekranı ne zaman kapanacak?

Üniversite hayali kuran adaylar için ek tercih maratonunda sona yaklaşılıyor. İlk yerleştirmelerde istediği bölüme giremeyen öğrenciler, ek tercih fırsatını değerlendirerek şansını bir kez daha deniyor. Peki YKS ek tercih ekranı ne zaman kapanacak?

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv) 2025 YKS EK TERCİH NE ZAMAN BİTİYOR? Üniversite adaylarının ek tercih işlemleri 30 Eylül 2025 Salı günü saat 23.59'da sona erecek. Bu tarihten sonra ÖSYM sistemi kapanacak ve adaylar tercih listelerinde herhangi bir değişiklik yapamayacak.