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Tercih yaparken dikkat edilmesi gerekenler! Öğrenciler dikkat! YKS tercih ipuçları ve tavsiyeleri!

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından, üniversite adayları tercih tarihlerine odaklanmış durumda. Kılavuza göre, tercihler 25 Temmuz - 2 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Adaylar, bu süre zarfında tercih yaparken dikkat edilmesi gereken hususları merak ediyor.

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Giriş Tarihi 25 Temmuz 2024, 07:33 Güncelleme 25 Temmuz 2024, 08:44
Tercih yaparken dikkat edilmesi gerekenler! Öğrenciler dikkat! YKS tercih ipuçları ve tavsiyeleri!

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2024-YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite adayları tercih tarihlerine odaklandı. ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuza göre, tercihler 25 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Adaylar, tercih sürecinde dikkat etmeleri gereken birçok hususu merak ediyor. Peki, üniversite tercihleri nasıl yapılır ve YKS'de kaç tercih hakkı var? İşte detaylar...

1- Üniversitelerde toplam kaç kontenjan var?

Sabah Gazete'sinden Ceyda Karaaslan'ın haberine göre, açıköğretim de dâhil olmak üzere üniversitelerdeki genel kontenjan 960 bin 249 oldu. Geçen yıl kontenjanlar 1 milyon 15 bin 840 olarak açıklanmıştı.

Bu yıl kontenjanlarda 55 bin 591 azalma yaşandı. 4 yıllık lisans programlarının kontenjanı 454 bin 994 oldu. 2 yıllık önlisansların kontenjanları ise 505 bin 255 olarak belirlendi. Ancak bu sayılara 34 yaş üstü kadın, depremzedeler ve şehit yakınlarına ayrılan kontenjanlar dâhil değil.

2- Kontenjan değişimleri, tercihleri nasıl etkileyecek?

Doğru tercih için adayların hedefledikleri programların 2023 ve 2024 kontenjan karşılaştırmasını yapması gerek. Örneğin geçen yıl 50 olan bir programın kontenjanı bu yıl 40'a düşmüşse o programın başarı sıralaması yükselecek demektir.

EN ÖNEMLİ KRİTER İLGİ VE YETENEKTİR

3- Tercihlerde en önemli kriter ne olmalıdır?
Öncelikle ilgi ve yeteneklerinize göre bir liste hazırlamalısınız. Adaylar listelerini oluştururken hayallerindeki üniversite ve bölümleri tercih listesinin ilk sıralarına yazmalı, sonrasında sıralamalarına yakın olan; üstünde ve altındaki üniversite programlarını listelerine almalı.

4- Tercihler sıralamaya göre mi puana göre mi yapılmalı? Kaç tercihte bulunulacak?

YKS bir sıralama sınavıdır ve puan sıralama için bir araçtır. Adaylar, puana değil sıralamalarına göre tercihte bulunmalı. YKS tercihlerinde, geçen yılın sıralamaları en önemli faktördür.

Daha detaylı incelemeler için YÖK Atlas verilerine bakılmalı. YKS tercihlerinde adaylar, en fazla 24 tercihte bulunabilecek.

5- İdeal bir tercih listesi hazırlarken teknik olarak nelere dikkat edilmeli?

İlk 4 ya da 5 tercihe başarı sırasının üzerinde ve en çok istenilen bölümler, orta sıralarda, yani 5 ile 18'inci aralığa yerleşme olasılığı yüksek olan ve başarı sırasına yakın olan bölümler, son sıralarda ise yerleşme olasılığının çok yüksek olduğu (19 ve 24'üncü tercihler) bölümlere yer vermek uygun olacaktır.

6- Tercih listemde son sıraya yazdığım bir bölümü benden daha düşük puanlı birisi ilk sıraya yazarsa kim daha avantajlıdır? Tercih sıralaması bu anlamda önemli midir?
Puanı yüksek olan bir aday son tercihine daha önce yerleştirilir. Burada önemli olan puanın yüksek olmasıdır. Bir adayın puanının diğerine göre yüksek olması demek, sıralama olarak önde olması demektir.

7- Farklı puan türlerinden tercih yapabilir miyim?
Evet. Adaylar her alandan istek sırasına göre tercih listesini oluşturabilirler. Eşit Ağırlıklı (EA), Sayısal (SAY), Sözel (SÖZ) ve Dil puanlarından, başarı sıralamalarına göre ayrı ayrı tercihler yapılabilir

KILAVUZDAKİ ÖZEL KOŞULLARA DİKKAT

8- YKS kılavuzundaki tablolar ne anlama geliyor?

ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuzda yükseköğretim programları iki tablo halinde veriliyor. Tablo-3 2 yıllık önlisans programlarını, Tablo-4 ise 4 yıllık programları gösteriyor. Öncelikle hangi tablodan tercih yapacağınızı belirlemeniz gerekiyor. Her programın karşısında ise özel koşullar bulunuyor ve bunları da dikkate almalısınız. Çünkü bazı programların aradığı yaş, kilo, sağlık raporu gibi koşulları karşılayamazsanız, programa yerleşmiş olsanız bile kayıt yaptıramazsınız.

9- Tercihleri ÖSYM'ye gönderdikten sonra değişiklik yapmak mümkün mü?
Tercih işlemi için belirtilen son günsaate kadar, internet ortamında tercih listesinde değişiklik yapılabilir.

10 - Hangi programlarda başarı sıralaması barajı uygulaması var?
Tıp, diş hekimliği, eczacılık, hukuk, mimarlık, mühendislik ve öğretmenlik programlarını tercih edebilmek için gerekli olan en düşük başarı sırası koşulu uygulaması sürüyor.

Buna göre, bu yılki hukuk programlarına yerleştirme işlemlerinde EA en düşük 125 bininci, mühendislik programlarına yerleştirme işlemlerinde SAY en düşük 300 bininci, mimarlık programlarına yerleştirme işlemlerinde SAY en düşük 250 bininci, tıp programlarına yerleştirme işlemlerinde SAY en düşük 50 bininci, öğretmenlik programlarına yerleştirme işlemlerinde ilgili puan türünde en düşük 300 bininci, eczacılık programlarına yerleştirme işlemlerinde SAY en düşük 100 bininci, diş hekimliği programlarına yerleştirme işlemlerinde SAY en düşük 80 bininci olmak gerekecek.

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