Tercih yaparken dikkat edilmesi gerekenler! Öğrenciler dikkat! YKS tercih ipuçları ve tavsiyeleri!

7- Farklı puan türlerinden tercih yapabilir miyim? Evet. Adaylar her alandan istek sırasına göre tercih listesini oluşturabilirler. Eşit Ağırlıklı (EA), Sayısal (SAY), Sözel (SÖZ) ve Dil puanlarından, başarı sıralamalarına göre ayrı ayrı tercihler yapılabilir

9- Tercihleri ÖSYM'ye gönderdikten sonra değişiklik yapmak mümkün mü?

Tercih işlemi için belirtilen son günsaate kadar, internet ortamında tercih listesinde değişiklik yapılabilir.

10 - Hangi programlarda başarı sıralaması barajı uygulaması var?

Tıp, diş hekimliği, eczacılık, hukuk, mimarlık, mühendislik ve öğretmenlik programlarını tercih edebilmek için gerekli olan en düşük başarı sırası koşulu uygulaması sürüyor.

Buna göre, bu yılki hukuk programlarına yerleştirme işlemlerinde EA en düşük 125 bininci, mühendislik programlarına yerleştirme işlemlerinde SAY en düşük 300 bininci, mimarlık programlarına yerleştirme işlemlerinde SAY en düşük 250 bininci, tıp programlarına yerleştirme işlemlerinde SAY en düşük 50 bininci, öğretmenlik programlarına yerleştirme işlemlerinde ilgili puan türünde en düşük 300 bininci, eczacılık programlarına yerleştirme işlemlerinde SAY en düşük 100 bininci, diş hekimliği programlarına yerleştirme işlemlerinde SAY en düşük 80 bininci olmak gerekecek.