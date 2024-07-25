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YKS tercihleri ne zaman bitiyor? YKS kontenjan kılavuzu 2024! YKS puan ve sıralamaya göre üniversite tercihleri nasıl yapılacak?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2024 sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, yüz binlerce adayın heyecanla beklediği üniversite tercih maratonu da start aldı. Hayallerindeki üniversiteye bir adım daha yaklaşmak isteyen gençler, tercih sürecinin detaylarını araştırmaya başladı.

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Giriş Tarihi 25 Temmuz 2024, 07:32 Güncelleme 25 Temmuz 2024, 07:32
YKS tercihleri ne zaman bitiyor? YKS kontenjan kılavuzu 2024! YKS puan ve sıralamaya göre üniversite tercihleri nasıl yapılacak?

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Sınav maratonunu geride bırakan adaylar, heyecanla bekledikleri tercih dönemine artık sayılı günler kala hazırlıklarını hızlandırdı. TYT, AYT ve YDT puanlarına göre bir yükseköğretim programına yerleşmek isteyen adaylar, hedefledikleri üniversitelerin taban puanlarını, başarı sıralamalarını ve kontenjanlarını incelemeye koyuldu.

YKS SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

3 oturumda gerçekleşen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS 2024); bilinen adıyla üniversite sınavı sonrası adaylar puanlarına kavuştu. Sonuç belgelerine erişen adaylar üniversite tercihleri için geri sayımda.

YKS SINAV SONUCU SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ


YKS 2024 ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

YKS tercih tarihleri ÖSYM takvimi ile belli oldu. Buna göre üniversite tercihleri 25 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında alınacak.

Tercih sürecinde izlenecek adımlar kılavuz ile yayında:

YKS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ


YKS TABAN PUANLARI 2024 AÇIKLANDI MI?

2023 yılına ait 2 yıllık-ön lisans ve 4 yıllık-lisans bölümlerin taban ve tavan puanları, sıralamaları ve kontenjanları kontrol ediliyor.

Yükseköğretim Kurulu'nun ''yokatlas.yok.gov.tr'' internet sitesi üzerinden geçmiş yıllara ait puanlar, kontenjanlar, bölümlere yerleşen öğrencilerin profilleri gibi pek çok bilgiye ulaşabilirsiniz.


YKS TERCİHİ NASIL YAPILIR?

YÖK Atlas sisteminden yararlanacak öğrenci adayları YKS tercih robotu ile listelerini hazırlayabilir. İstedikleri puan türünde üniversite tercihlerini gerçekleştirecek öğrenciler kılavuz dahilinde ÖSYM AİS sisteminde olacak.

Yine kılavuz ile birlikte ÖSYM tarafından yayımlanan üniversite taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları tercihlerde belirleyici olacak.

YÖK ATLAS ÜNİVERSİTE TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYINIZ

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