Son dakika: KPSS kararı! Deprem bölgesinde ikamet edenlerden sınav ücreti alınmayacak

Son dakika haberi... Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Bayram Ali Ersoy, deprem bölgesinde Kamu Personel Seçme Sınavı'na (KPSS) girecek adayların, başvuru ücreti ödemeyeceğini açıkladı.
SINAV VE BAŞVURU ÜCRETİ ALMAYACAĞIZ
ÖSYM Başkanı Ersoy, depremzede KPSS adayları ile ilgili yazılı açıklama yaptı.
Ersoy, "Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa, Sivas-Gürün'de ikamet eden veya 6 Şubat 2023 tarihli depremde buralarda ikamet etmekte olan adaylardan KPSS'de katılacakları oturumlar için sınav ve başvuru hizmeti ücreti almayacağız. Deprem bölgesindeki adaylardan Yükseköğretim Kurumları Sınavı başvurularında ücret almadık. KPSS'de de uygulamamız aynı şekilde olacak. Tüm imkanlarımız ile depremzede kardeşlerimizin yanında olmaya gayret ediyoruz" ifadelerini kullandı.