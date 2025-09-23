ÖZDEBİR TYT 2026 ilk prova sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Üniversite adaylarının YKS maratonundaki ilk ciddi adımı olan ÖZDEBİR TYT 2026 İlk Prova, Eylül ayının son haftasında pek çok ilde gerçekleştirildi. Binlerce öğrencinin katılım sağladığı sınav, adaylara gerçek sınav atmosferinde kendilerini deneme imkanı sundu. Peki TYT 2026 ilk prova sınav sonuçları hangi tarihte açıklanacak. İşte cevap anahtarı…