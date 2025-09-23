SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Eğitim Haberleri

ÖZDEBİR TYT 2026 ilk prova sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

19-22 Eylül tarihlerinde Türkiye genelinde düzenlenen ÖZDEBİR TYT 2026 İlk Prova sınavına giren adaylar, sonuçların açıklanacağı günü merakla bekliyor. Peki ÖZDEBİR TYT 2026 ilk prova sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :23 Eylül 2025 , 16:50
ÖZDEBİR TYT 2026 ilk prova sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Üniversite adaylarının YKS maratonundaki ilk ciddi adımı olan ÖZDEBİR TYT 2026 İlk Prova, Eylül ayının son haftasında pek çok ilde gerçekleştirildi. Binlerce öğrencinin katılım sağladığı sınav, adaylara gerçek sınav atmosferinde kendilerini deneme imkanı sundu. Peki TYT 2026 ilk prova sınav sonuçları hangi tarihte açıklanacak. İşte cevap anahtarı…

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

ÖZDEBİR TYT 2026 İLK PROVA SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖZDEBİR tarafından düzenlenen TYT İlk Prova sınavının sonuçlarının, 29 Eylül'e kadar adayların erişimine açılması öngörülüyor.

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

TYT İLK PROVA SINAVI CEVAP ANAHTARI
Türkiye Geneli gerçekleştirilen TYT İlk Prova (T1225) sonrası, adaylar hem cevap anahtarını hem de soru çözümlerini inceleyerek kendi performanslarını değerlendirme fırsatı bulabilecek.

CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYINIZ