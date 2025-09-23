ÖZDEBİR TYT 2026 ilk prova sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Üniversite adaylarının YKS maratonundaki ilk ciddi adımı olan ÖZDEBİR TYT 2026 İlk Prova, Eylül ayının son haftasında pek çok ilde gerçekleştirildi. Binlerce öğrencinin katılım sağladığı sınav, adaylara gerçek sınav atmosferinde kendilerini deneme imkanı sundu. Peki TYT 2026 ilk prova sınav sonuçları hangi tarihte açıklanacak. İşte cevap anahtarı…
ÖZDEBİR TYT 2026 İLK PROVA SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖZDEBİR tarafından düzenlenen TYT İlk Prova sınavının sonuçlarının, 29 Eylül'e kadar adayların erişimine açılması öngörülüyor.
TYT İLK PROVA SINAVI CEVAP ANAHTARI
Türkiye Geneli gerçekleştirilen TYT İlk Prova (T1225) sonrası, adaylar hem cevap anahtarını hem de soru çözümlerini inceleyerek kendi performanslarını değerlendirme fırsatı bulabilecek.