Öğretmenlere ara tatil kalktı mı? Öğretmenler tatilde okula mı gidecek? Son dakika MEB açıklamaları...

"Geleceğimizin teminatı öğretmenlerimizin her fırsatta desteklenmesi, kişisel ve mesleki gelişimlerinde sürekliliğin sağlanması en önemli önceliklerimizden olmaya devam edecektir. Bu çerçevede: Bakanlığımıza bağlı her derece ve türdeki eğitim kurumlarında görev yapan yönetici ve öğretmenler, ekte gönderilen ve www.eba.gov.tr adresinden canlı olarak yayınlanacak programın yanında bugüne kadar yapılan çalışmaları değerlendirmek ve ara tatilden sonra yapılacak çalışmaları planlamak üzere mesleki çalışmalarını, 13-17 Kasım 2023 tarihleri arasında ilgi (a) Yönetmeliğin 38, ilgi (b) Yönetmeliğin 87 ve ilgi (c) Yönetmeliğin 52'nci maddeleri doğrultusunda görevli oldukları okulda yapacaklardır. Bilgilerini ve gereğini rica ederim."