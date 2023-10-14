Öğretmenlere ara tatil kalktı mı? Öğretmenler tatilde okula mı gidecek? Son dakika MEB açıklamaları...

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından alınan karara göre, 13-17 Kasım tarihlerindeki yönetici ve öğretmen seminerleri bu yıl okullarda fiziki olarak yapılacak. Yani öğretmen ve idareciler ara tatil döneminde çalışmaya devam edecek. Peki, öğretmenler ara tatil yapamayacak mı? İşte detaylar...

ÖĞRETMENLERE ARA TATİL KALKTI MI? MEB tarafından Bakan Yardımcısı Kemal Şamlıoğlu'nun imzasıyla 13 Ekim'de okullara iletilen '13-17 Kasım Mesleki Çalışma Dönemi' konulu yazıda, Bakanlığa bağlı her derece ve türdeki eğitim kurumlarında görev yapan yönetici ve öğretmenlerin, mesleki program çalışmaları için ara tatilin uygulanacağı 13-17 Kasım'da görevli oldukları okulda olmaları gerektiği belirtildi. Bu karara göre öğretmen ve idareciler ara tatil döneminde çalışmaya devam edecek.