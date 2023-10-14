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Öğretmenlere ara tatil kalktı mı? Öğretmenler tatilde okula mı gidecek? Son dakika MEB açıklamaları...

Türkiye'de öğretmenlere yönelik ara tatil konusu gündemde. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelen son açıklamaya göre, 13-17 Kasım tarihleri arasında "Mesleki Çalışma Dönemi" adı altında bir tatil dönemi düzenlenecek. Bu dönemde öğretmenler normal derslere girmeyecek, ancak mesleki gelişimlerine katkı sağlayacak seminerlere ve çalışmalara katılacaklar. Peki, öğretmenlere ara tatil kaldırıldı mı? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 14 Ekim 2023, 19:28 Güncelleme 14 Ekim 2023, 19:28
Öğretmenlere ara tatil kalktı mı? Öğretmenler tatilde okula mı gidecek? Son dakika MEB açıklamaları...

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından alınan karara göre, 13-17 Kasım tarihlerindeki yönetici ve öğretmen seminerleri bu yıl okullarda fiziki olarak yapılacak. Yani öğretmen ve idareciler ara tatil döneminde çalışmaya devam edecek. Peki, öğretmenler ara tatil yapamayacak mı? İşte detaylar...

ÖĞRETMENLERE ARA TATİL KALKTI MI?

MEB tarafından Bakan Yardımcısı Kemal Şamlıoğlu'nun imzasıyla 13 Ekim'de okullara iletilen '13-17 Kasım Mesleki Çalışma Dönemi' konulu yazıda, Bakanlığa bağlı her derece ve türdeki eğitim kurumlarında görev yapan yönetici ve öğretmenlerin, mesleki program çalışmaları için ara tatilin uygulanacağı 13-17 Kasım'da görevli oldukları okulda olmaları gerektiği belirtildi. Bu karara göre öğretmen ve idareciler ara tatil döneminde çalışmaya devam edecek.

YÖNETMELİKLERE DİKKAT ÇEKİLDİ

Öğretmenler, pandemi dönemiyle birlikte seminer çalışma dönemlerini online ortamda okulda bulunmadan tamamlayabiliyordu. Ancak Bakanlık tarafından resmi yazıda belirtilen ilgili yönetmeliklere göre, öğretmenlerin bu çalışmaları kendi okullarında yürüttüklerine dair maddelere dikkat çekildi. Böylece, öğretmenlerin önümüzdeki ara tatil döneminde okulda bulunmaları gerekecek. Karar yazısıyla birlikte iletilen çalışma programına göre ise, yönetici ve öğretmenler 5 gün boyunca saat 09.30 ile 13.00 arasında yapılacak canlı sunumlara katılacak ardından okul ve kurum yöneticilerinin düzenleyeceği çalışma takvimi doğrultusunda ara tatile kadar olan çalışmalarını değerlendirerek gerekli planlamalarını yapacak.

İLETİLEN RESMİ YAZI

"Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını idrak ettiğimiz ve Türkiye Yüzyılı idealiyle yola çıktığımız bu tarihi süreçte öğretmenlik mesleği, çocuklarımız ve milletimiz nezdinde ayrı bir anlam kazanmaktadır. Öğretmenlerimizin destek ve katılımı ile yeni hikayeler oluşturmaya, yeni destanlar yazmaya adım attığımız bugün de geçmişte olduğu gibi en büyük güç kaynağımız ve rehberimiz öğretmenler olacaktır."

"Geleceğimizin teminatı öğretmenlerimizin her fırsatta desteklenmesi, kişisel ve mesleki gelişimlerinde sürekliliğin sağlanması en önemli önceliklerimizden olmaya devam edecektir. Bu çerçevede: Bakanlığımıza bağlı her derece ve türdeki eğitim kurumlarında görev yapan yönetici ve öğretmenler, ekte gönderilen ve www.eba.gov.tr adresinden canlı olarak yayınlanacak programın yanında bugüne kadar yapılan çalışmaları değerlendirmek ve ara tatilden sonra yapılacak çalışmaları planlamak üzere mesleki çalışmalarını, 13-17 Kasım 2023 tarihleri arasında ilgi (a) Yönetmeliğin 38, ilgi (b) Yönetmeliğin 87 ve ilgi (c) Yönetmeliğin 52'nci maddeleri doğrultusunda görevli oldukları okulda yapacaklardır. Bilgilerini ve gereğini rica ederim."


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