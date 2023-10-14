Son dakika! MEB’den öğrencilere hediye gibi açıklama! Anaokulu, 1,2,3,4,5,6,7,8. sınıflar için flaş karar! 4 gün okul...

Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. İşte öğrencilerin merakla beklediği o kararlar....
Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. İşte öğrencilerin merakla beklediği o kararlar....
4 GÜN OKUL 3 GÜN TATİL DÜZENLEMESİ YAPILACAK MI?
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin bir süredir gündemde olan 4 gün okul, 3 gün tatil iddiası hakkında ''Kesinlikle asılsız bir iddia. Böyle bir şey yok.'' dedi. Böylelikle öğrenci ve velilerin kafalarındaki soru işareti giderilmiş oldu.
70 ALTINDA KALANA TAKDİR TEŞEKKÜR YOK
Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar göere 5, 6, 7 ve 8'inci sınıftan oluşan ortaokullarda Türkçe dersinde iki dönem ortalaması 70'in altında kalanlar başarısız sayılacak, yani takdir ve teşekkür alamayacaklar. Ayrıca bu öğrenciler için sınıfta kalmanın yolu da açılıyor. Bu durumdaki öğrencilerin bir üst sınıfa geçip geçemeyeceklerine sene sonunda toplanacak öğretmenler kurulu karar verecek. Türkçe dışındaki dersler için ise geçme ortalaması 45'ten 50'ye yükseldi.
TENEFFÜS SÜRELERİ UZATILDI
Okullarda 40 dakikalık ders süresi aynı kalırken tekli eğitim yapılan yani eğitim süresi 09.00-15.00 saatleri arasında olan okullarda 10 dakika olan teneffüs süresi 15 dakikaya çıkarıldı. Öğrencilerin sabah beslenmesi için 5 teneffüsten birinin de en az 20 dakika olacağı belirtildi. Öğle arasına ise yine 40 dakika ayrılacak. Sabahçı ve öğlenci olmak üzere ikili eğitim yapılan okullarda ise teneffüsler en az 10 dakika olacak.
MAZERET İZNİNE 15 GÜN SINIRI
Öğrenci devamsızlıkları 5, 10 ve 15'inci günlerde veliye bildirilecek. Yeni düzenlemeyle, geçerli bir mazeret olması ve velinin başvurusu üzerine, okul yönetimi tarafından öğrenciye en fazla 15 güne kadar izin verilebilecek.
CEP TELEFONUNA VE AKRAN ZORBALIĞINA CEZA
Teknoloji bağımlılığını ve bilişim araçlarının amaç dışı kullanımını engellemek için okullarda cep telefonu, kamera, görüntü ve ses kaydı yapma özelliği olan bilişim araçlarının kullanımına ilişkin tedbirler alınacak. Bu tedbirlere aykırı davranışlara ilişkin uyarı, kınama ve okul değiştirme yaptırımlarından biri uygulanabilecek. Akran zorbalığı da aynı şekilde 'Öğrenci Davranışları Değerlendirme Kurulu'nun uygun gördüğü cezai yaptırımla sonuçlanacak.
ÖĞRENCİLERE "GÜNLÜK SINIF SORUMLUSU" UYGULAMASI
Öğrencilerde sorumluluk bilincini geliştirerek okulda aktif görev almalarına yardımcı olmak için "günlük sınıf sorumlusu" uygulaması getirildi. Yatılı bölge ortaokullarında nöbet tutan öğrencilerin güvenliği ve eğitim saatleri düşünülerek öğrencilerin tuttuğu yatakhane nöbeti kaldırıldı.
Okullarda ilk yardım dolabında ilk yardım malzemeleri haricinde ilaç bulundurulmaması ve ilk yardım dolabının ihtiyaç duyulması halinde görevli personeller tarafından kullanılması hükmü getirildi.