Son dakika! MEB’den öğrencilere hediye gibi açıklama! Anaokulu, 1,2,3,4,5,6,7,8. sınıflar için flaş karar! 4 gün okul...

TENEFFÜS SÜRELERİ UZATILDI Okullarda 40 dakikalık ders süresi aynı kalırken tekli eğitim yapılan yani eğitim süresi 09.00-15.00 saatleri arasında olan okullarda 10 dakika olan teneffüs süresi 15 dakikaya çıkarıldı. Öğrencilerin sabah beslenmesi için 5 teneffüsten birinin de en az 20 dakika olacağı belirtildi. Öğle arasına ise yine 40 dakika ayrılacak. Sabahçı ve öğlenci olmak üzere ikili eğitim yapılan okullarda ise teneffüsler en az 10 dakika olacak.

MAZERET İZNİNE 15 GÜN SINIRI Öğrenci devamsızlıkları 5, 10 ve 15'inci günlerde veliye bildirilecek. Yeni düzenlemeyle, geçerli bir mazeret olması ve velinin başvurusu üzerine, okul yönetimi tarafından öğrenciye en fazla 15 güne kadar izin verilebilecek.

CEP TELEFONUNA VE AKRAN ZORBALIĞINA CEZA Teknoloji bağımlılığını ve bilişim araçlarının amaç dışı kullanımını engellemek için okullarda cep telefonu, kamera, görüntü ve ses kaydı yapma özelliği olan bilişim araçlarının kullanımına ilişkin tedbirler alınacak. Bu tedbirlere aykırı davranışlara ilişkin uyarı, kınama ve okul değiştirme yaptırımlarından biri uygulanabilecek. Akran zorbalığı da aynı şekilde 'Öğrenci Davranışları Değerlendirme Kurulu'nun uygun gördüğü cezai yaptırımla sonuçlanacak.