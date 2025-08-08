Öğretmenler okula ne zaman başlayacak? 2025-2026 MEB öğretmenlerin mesleki çalışmaları hangi ay ve tarihte başlıyor?

İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

Milli Eğitim Bakanlığı, 2025-2026 akademik takvimini yayınlayarak tüm eğitim kademeleri için tatil ve ders başlangıç tarihlerini açıkladı. İlkokul, ortaokul ve liselerde öğrenim gören öğrenciler için ders zili 8 Eylül 2025'te çalacak. Ancak öğretmenler, yeni döneme hazırlık amacıyla okula öğrencilerden önce dönecek. Peki öğretmenler okula ne zaman başlayacak?

(Kaynak: AA) ÖĞRETMENLER OKULA NE ZAMAN BAŞLAYACAK? Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in imzasıyla yayımlanan "2025-2026 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi" genelgesi, tüm illere gönderildi. Takvime göre, öğretmenlerin yeni döneme hazırlık kapsamında gerçekleştireceği mesleki çalışmalar 1 Eylül 2025 Pazartesi günü başlayacak.