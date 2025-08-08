Öğretmenler okula ne zaman başlayacak? 2025-2026 MEB öğretmenlerin mesleki çalışmaları hangi ay ve tarihte başlıyor?

Milli Eğitim Bakanlığı, 2025-2026 akademik takvimini yayınlayarak tüm eğitim kademeleri için tatil ve ders başlangıç tarihlerini açıkladı. İlkokul, ortaokul ve liselerde öğrenim gören öğrenciler için ders zili 8 Eylül 2025'te çalacak. Ancak öğretmenler, yeni döneme hazırlık amacıyla okula öğrencilerden önce dönecek. Peki öğretmenler okula ne zaman başlayacak?
(Kaynak: AA)
ÖĞRETMENLER OKULA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in imzasıyla yayımlanan "2025-2026 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi" genelgesi, tüm illere gönderildi. Takvime göre, öğretmenlerin yeni döneme hazırlık kapsamında gerçekleştireceği mesleki çalışmalar 1 Eylül 2025 Pazartesi günü başlayacak.
(Kaynak: AA)
Ayrıca bu yıl, okul öncesi eğitim kurumlarına ve ilkokul 1. sınıfa adım atacak öğrenciler için 1-5 Eylül tarihleri arasında uyum programı uygulanacak. Ortaokul 5. sınıf, imam hatip ortaokulu 5. sınıf, lise hazırlık ve 9. sınıf öğrencilerinin yanı sıra pansiyonda kalacak öğrenciler için de okulu tanıma, akademik ve sosyal uyumlarını hızlandırma amacıyla rehberlik faaliyetleri düzenlenecek.